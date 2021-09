Pepe Aguilar pide un requisito para que su hijo Emiliano trabaje con él

Ciudad de México.- Pepe Aguilar dijo que su hijo Emiliano deberá cumplir un requisito si desea unirse a los conciertos junto a Ángela y Leonardo.

El cantante aseguró que su primogénito tiene las puertas abiertas para integrarse a su equipo de trabajo, pero que deberá ganarse el lugar.

Durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el cantante confesó que se encuentra contento por reencontrarse con el mayor de sus vástagos, aunque manifestó que no solo por ser su familiar ya tiene las puertas abiertas para trabajar con él y sus otros hijos.

Más que a mi equipo de trabajo, que haya regresado a la familia y poco a poco tendrá que ir trabajando si es que quiere estar aquí, no puede estar nadie aquí sin trabajar, pero recién acaba de llegar, entonces apenas se está acoplando, la onda era que hay mucho tiempo perdido y que hay que recuperar poco a poco”, explicó Pepe.

Regla importante para trabajar con Pepe Aguilar

Posteriormente el intérprete de “Mi Credo” dio a conocer la regla que su descendiente debe llevar a cabo para unirse laboralmente a él.

“Hay mucho (que hacer) dependiendo de él y su capacidad, tampoco vamos a hacer favores, aunque sea mi hijo, si él puede, adelante, sino puede o no, pero también es cuestión de que quiera, de que le guste, porque no es de que pueda no pueda, es un chavo capaz como cualquier ser humano, simplemente pues si le gusta la administración, si le gusta estar detrás, si le gusta aquí hay mucho trabajo”, subrayó.

De esta forma, Pepe Aguilar manifestó que a pesar de que Emiliano es su consanguíneo, en aspectos de trabajo debe rendir como cualquier otro empleado, pues en ese tema no tiene consideraciones con nadie.

Como se recordará, en 2017 Emiliano fue arrestado luego de ser sorprendido traficando con personas de origen asiático, a quienes intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Ante la situación, Pepe tuvo que pagar una fianza de 15 mil dólares para que le otorgaran arresto domiciliario por tres años, y aunque el cantante no quiso hablar más del asunto, aseguró que el joven podrá trabajará con él si así lo desea.