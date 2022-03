Pedro Sola reaparece como el Rey de la consola para celebrar el Día mundial del DJ

CIUDAD DE MÉXICO.- Para sorpresa de los fanáticos de Pedro Sola, el conductor de Ventaneando reapareció en sus redes sociales como El rey de la consola para celebrar el Día Mundial del DJ, y es que desde el 2017 que el periodista se presenta ocasionalmente en foros para tocar la consola.

Y con intención de felicitar a todos los productores de la industria musical, el presentador recordó su faceta como DJ para mandar un mensaje de cariño a todas las personas que están involucradas en este ámbito de la música, por lo que varios usuarios mencionaron la vez que debutó en un centro nocturno de la colonia Roma con el éxito de disc jockey.

Espero hayan tenido un feliz día todos mis colegas DJ", escribió en la publicación en la que aparece tocando la consola.

Los fanáticos de Pedrito Sola rápidamente aplaudieron el video que ocasionó risas entre los espectadores del fragmento audiovisual, por lo que el clip alcanzó más de 25 mil reproducciones a unos cuantos días de haberlo compartido en redes sociales.

"El rey de la consola", "Grande Pedrito", "Te amo tío Pedrito", "Eso Mamona", "¿Cuándo volverá a subir videos el señor Pedro?", "No nanches Peter, me hiciste reír mucho", "Martin Garrix? Lo siento, yo solo conozco a Pedrito Sola", "El mejor DJ", "Soy tu fan", "No te pases tío, fantástico", fueron algunos de los comentarios.

Pati Chapoy alburea a Pedro Sola en 'Ventaneando'

Esto ocurrió en el programa del martes, cuando hablaron de los mensajes que el hijo de Érika Buenfil intercambió con Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita. Aunque algunos medios pensaron que podría tratarse de coqueteo entre el joven de 16 años y la influencer de 31, Érika Buenfil aclaró que fueron solo saludos y que no ocurrió nada inapropiado entre ellos.

Antes de presentar la entrevista con la actriz, Pedro Sola opinó que es común que a algunos jóvenes les atraigan personas mayores que ellos. Y fue entonces que un intento de hacer callar al conductor, Chapoy le respondió con un albur, lo que dejó sin palabras a los presentes.

“Hay niños que les gustan grandes”, dijo Sola. “Como a ti”, le contestó Chapoy. Los conductores se mostraron sorprendidos por las palabras de la periodista y luego de unos segundos de silencio el equipó dejó salir las carcajadas. “¿Qué has dicho, por Dios?”, fue la respuesta del también economista.