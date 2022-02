Pedro Sola se disculpa públicamente con Belinda tras criticarla por ruptura con Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace más de una semana que la pareja favorita del público mexicano anunció que su compromiso había llegado a su fin por un acuerdo mutuo, aunque no se dieron más explicaciones al respecto, dejando a la imaginación de las personsa varias versiones de lo que pudo haber ocurrido.

Se trata de Belinda y Christian Nodal, quienes presuntamente terminaron su relación porque la cantante la habría pedido 4 millones de dólares a su expareja para pagar su deuda con el SAT, aunque poco después se descubrió que solo debía 500 mil dólares.

Ante esta especulación que se reveló en el programa de Youtube de Chisme no Like, algunas figuras públicas y también usuarios de redes sociales acusaron a la intérprete de "Luz sin gravedad" de ser una mujer interesada que solo buscaba relaciones con hombres adinerados con intención de 'sacar provecho de ellos'.

Tal fue el caso de Pedro Sola, uno de los conductores de televisión más querido por los espectadores de TV Azteca, quien aprovechó la ruptura entre Nodal y Belinda para dejar en claro de qué lado estaba. Y durante la transmisión de Ventaneando, el presentador criticó a la actriz luego de que citara a la feminista Simone de Beauvoir.

"Belinda es un dolor de cabeza. Déjemne decirles que le tengo cariño sin conocerla. Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa", dijo la semana pasada.

Ante la ola de ataques en contra de Belinda, parece ser que Pedro Sola 'se tocó el corazón' y decidió ofrecer una disculpa pública por sus comentarios negativos, además de asegurar que se dio cuenta de su error y que se sentía triste por las agresiones que la cantante ha recibido desde su ruptura con Christian Nodal. "Ahora veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agredan; me arrepiento de haber dicho lo que dije", explicó.

Asimismo, el conductor indicó que no podría imaginar lo mal que la deben estar pasando los padres de la famosa, pues cree que no debe ser muy placentero ver como todos los medios y cientos de personas se unen para criticar a su hija en un momento tan doloroso como el fin de su compromiso.

Me pongo en los zapatos de los papás de @belindapop y me imagino lo que sienten al escuchar y leer tanta agresividad hacia su hija en los medios. Si cuando hablan de uno se siente feo cuanto y mas de los hijos”, escribió Sola.



Uno de los tweets de Pedro Sola que recibió más atención por sus seguidores fue su comentario positivo sobre la famosa, y es que el conductor enalteció varias cualidades de Belinda. Incluso, terminó su argumento diciendo que es importante no considerar a la actriz como la protagonista de un romance, sino que hay que admirar todos los logros que ha conseguido durante su trayectoria artística.