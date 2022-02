Revocación de mandato: AMLO le responde a Pedro Sola

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le respondió al conductor de Ventaneando luego de decir que "el país es un caos".

AMLO le respondió que con la revocación de mandato, tendrá la posibilidad de cambiar al gobierno.

"Si es así, como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos, que ponga orden en el caos, y esa oportunidad se va a tener con la consulta, porque se le va a decir quién es el responsable del caos", dijo el mandatario.

Agregó que hay una gran oportunidad de cambiar al gobierno.

"Los millones que no estén de acuerdo a votar y para fuera el presidente, ahora si hay quienes piensan que no es así como él lo señala, entonces van a votar para que siga el presidente ¿quién manda en la democracia? El pueblo... Lo que me llama la atención es que dicen que está todo mal pero que no quieren la consulta, que para qué se hace".

Critican a Pedro Sola por dichos sobre AMLO

Pedro Sola ha estado en el ojo del huracán ya que recientemente escribió en Twitter que "el país está sumido en el caos".

"Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución", puso en la red social.

Debido a esto, le recordaron el viaje con Margartia Zavala y le señalaron que "extraña cuando Felipe Calderón usaba recursos públicos para apapachar a artistas y periodistas. Así logró que no criticaran a su narcogobierno".