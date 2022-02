Pedro Sola revela el lujoso convivió con Margarita Zavala: "Vinieron en un coche elegantísimo"

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro Sola, conductor de Ventaneando, reveló los lujos en los que se paseaba con la ex primera dama Margarita Zavala.

En un video difundido en las redes sociales dijo que "fueron por él a la puerta de su casa en un coche elegantísimo".

"Me dijeron que Zavala me invitaba a hacer un recorrido con ella, así nomas, y entonces vinieron por mí en un coche elegantísimo, me llevaron a Los Pinos", dijo Pedrito.

Indicó que apareció Margarita "muy simpática", y que en el recorrido también estaba el actor Jean.

"Nos montaron en unas camionetas y nos llevaron al Estado de México a un Hospital de Lomas Verdes. Estuvimos en el evento y luego ya nos fuimos en un helicóptero -una cosa gigantesca-. Nos montamos en el helicóptero Margarita, Betty Monroe, Jean y yo", dijo Sola.

Pedro detalló que se fueron a Tlaxcala y se pasearon por todo el Centro de la ciudad y comieron en el restaurante de un hotel.

"Ya después de eso nos regresamos al helicóptero y luego me enteré que ese mismo helicóptero se cayó en un traslado donde iba un secretario de Gobernación de aquí de la Ciudad de México hacia Morelos. Pero a nosotros no nos pasó nada y regresamos sanos y salvos. Unos carrazos nos recogieron y me trajeron a mi casa", comentó.

�� #OJO



�� La vida VIP de @Mzavalagc cuando era Primera Dama����



�� @FelipeCalderon usaba recursos públicos para apapachar a artistas y periodistas. Así logró que no criticaran a su narcogobierno.



�� Con razón personajes como Pedrito Sola añoran la corrupción del PRIAN pic.twitter.com/F1DL05UN8s — RTuitero ���� (Alias Tepetongo) (@Polemista4T) February 3, 2022

Tunden a Pedro Sola en redes

Pedro Sola ha estado en el ojo del huracán ya que recientemente escribió en Twitter que "el país está sumido en el caos".

"Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución", puso en la red social.

Debido a esto, le recordaron el viaje con Zavala y le señalaron que "extraña cuando Felipe Calderón usaba recursos públicos para apapachar a artistas y periodistas. Así logró que no criticaran a su narcogobierno".