Belinda rompe el silencio tras ruptura con Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días Christian Nodal publicó un comunicado en redes sociales en donde dio a conocer que su relación y compromiso con Belinda había terminado pero sin dar más detalles.

Desde ese día los fanáticos de la pareja comenzaron a sacar un sin fin de teorías del rompimiento, posible infidelidad de Chritian Nodal y hasta el interés económico que pudiera llegar a tener “Beli”.

Hace unas horas por medio de sus redes sociales la intérprete de “La Obscuridad” publicó una imagen en la que dio a conocer los difíciles momentos que se encuentra pasando después de todo el escándalo que actualmente le rodea.

La actriz aprovechó para agradecer el apoyo y muestras de cariño que le han bridado sus fanáticos, admitió ser una mujer introvertida pero que por ahora se encuentra sufriendo mucho con todo lo sucedido.

Además Belinda agregó que de momento hará todo lo posible por enfocarse en su carrera profesionalmente y de estar bien de manera espiritual, para poder salir adelante y seguir con su vida a pesar de todo.

Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, si no con su fuerza, no escapar de si misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor sera para ella, como para el hombre, fuente de vida” frase que escribió del autor Simone de Beauvior.

Belinda no dio a conocer las razones del rompimiento y hasta el momento Christian Nodal no ha reaccionado al respecto y es que en su momento dejó en claro que no hablaría más del tema.

Hay que recordar que la pareja en mayo 2020 se habría comprometido y hasta se rumoró que el anillo tenía un costo de 3 millones de doláres, además el cantante sonorense se llego alrededor de 4 tatuajes de Belinda, mientras que la cantante sólo se realizo 2 aproximadamente.

¿Cuál fue la razón por la que Belinda quiso terminar con Christian Nodal?

Fue el portal de TVNotas que dio a conocer una una entrevista de dos personas muy allegadas a la pareja, quienes aseguran que supuestamente “Beli” dejó a Nodal por infidelidad y las fiestas a donde iba.

Supuestamente Belinda se daría cuenta de unos mensajes que Christian al parecer le mandaría a su exnovia María Fernada, quien cumplió años el fin de semana pasado y que haría uan fiesta donde supuestamente estuvo presente su exnovio.