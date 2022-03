Pedro Sola expresa su disgusto contra "The Batman"

CIUDAD DE MÉXICO.- Es reconocido que Pedro Sola se ha posicionado como una figura pública bastante popular y querida en el mundo de la farándula, sobre todo en redes sociales para las nuevas generaciones debido a la gran cantidad de memes que retratan sus momentos más icónicos, ya sean sus bailes, la vez que había una mosca en su café y el inolvidable accidente con la marca de mayonesa.

Y ahora, el conductor de Ventaneando causó polémica entre los usuarios de la plataforma al compartir su opinión sobre la nueva película de "The Batman", protagonizada por Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Pauk Dano y Colin Farrell. Lo que sorprendió a todos es que este film es la tendencia del momento, por lo que la expresión de Sola causó revuelo.

El presentador de TV Azteca recurrió a su cuenta de Twitter para dar su opinión al respecto, dejando en claro que no le gustó en absoluto la película, la cual le aburrió tanto que hasta se quedó dormido durante la función. Según explicó, la iluminación no le pareció correcta por creer que había poca visibilidad de lo que ocurra en las escenas.

Fui a ve Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos que no se sabe que pasa, es tan lenta y tan larga, tres horas que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos. Veánla, tal vez les guste", escribió.