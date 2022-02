Pedro Sola: ¿cómo fue estudiar junto a Carlos Salinas de Gortari?

MÉXICO.- Hace unos días, Pedro Sola estuvo envuelto en una polémica, una vez más, por una de sus publicaciones en Twitter. El conductor de Ventaneando escribió un mensaje en el que lamentaba la situación actual del país y aseguraba que nunca, en sus 75 años, había vivido una situación peor. Algunos usuarios de la red social y colegas del presentador salieron en su defensa, como fue el caso de Daniel Bisogno.

“Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución”, escribió el presentador en su cuenta, aunque después borró su comentario.

Las declaraciones de Pedro Sola son inauditas. Al periodista de espectáculos le tocó la Guerra Sucia, Tlatelolco, El halconazo, el Fobaproa y no sé cuántas ignominias más. Parece que su formación como economista no le otorgó ningún entendimiento de la realidad. pic.twitter.com/CBiDB48xwu — Linda Sánchez (@LindaSn05) February 4, 2022

El conductor dividió opiniones, pues aunque muchos lo defendieron, también hubo quienes lo acusaron de no tener memoria histórica de lo que ha sucedido en el país en los años que ha vivido. Incluso AMLO se refirió al tuit en en su conferencia matutina, invitando al periodista a la consulta popular por la Revocación de mandato.

“Ayer estaba viendo un mensaje de un comunicador diciendo que nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo, si es así, como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos”, expresó el presidente.

En esta ocasión, el conductor volvió a dar de que hablar, pues reveló qué lo une a Carlos Salinas de Gortari, presidente de1988 a 1994. Aunque Pedro Sola y el expresidente pertenecen a áreas distintas, hay un vínculo entre ellos, tal como contó el propio conductor. Sola reveló que el político priista y él estudiaron la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), actualmente conocida como la Facultad de Economía.

Sola cuenta cómo fue estudiar junto a él

“Hice la preparatoria en la Prepa 4. Mi papá me preguntó ‘¿qué piensas hacer después?’ y yo le dije que quería ser actor, porque en la Facultad de Filosofía hay una carrera de Licenciatura en Arte Dramático. Él me dijo que definitivamente no. Como mi mamá era secretaria en la Secretaría de Hacienda decidí estudiar Economía. Entré y no tenía la menor idea de lo que era. La gente piensa que soy un genio de las matemáticas, pero cuando yo entré en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, en 1965, la carrera no tenía nada qué ver con las matemáticas”, contó.

Carlos Salinas de Gortari también es economista, habla varios idiomas, tiene un nivel cultural extraordinario y destruyó al país. Pedro Sola puede tener todos esos atributos pero ha vivido en una burbuja tantos años que es ajeno a la realidad del país. — Juan Miguel Gongora (@JuanMGongora) February 5, 2022

Fue en la facultad donde el llamado "Tío Pedrito" conoció a Salinas que muchos años después habría de convertirse en presidente. A pesar de que no estudiaron en los mismos grupos ni en la misma generación, a menudo se encontraban en los pasillos del plantel donde también estudiaron otros políticos importantes de la época.

“Ahí en la Escuela Nacional de Economía, en el primer año, fue donde estaba Carlos Salinas de Gortari. Era muy amigo de otros de ahí: de Manuel Camacho Solís y de José Francisco Ruiz Massieu, aunque [este último] estudiaba Leyes. Eran muy amigos, era un grupo compacto que, según la historia, eran muy amigos del papá de [Emilio Lozoya]. Según los tres hicieron un pacto para que alguno fuera presidente de la República y lo logró Carlos Salinas y Manuel Camacho fue su segundo a bordo”, narró.

Finalmente, el conductor aseguró que nunca fue cercano a Salinas de Gortari porque el expresidente estaba con su propio grupo de compañeros que buscaban desarrollar una carrera en la política, mientras él estaba interesado en el medio artístico. “Todos éramos compañeros de la escuela, pero ellos eran una élite de compañeros estudiantes universitarios que sí tenían el ánimo de ser economistas y políticos. Yo no, yo me dediqué al teatro”, concluyó.