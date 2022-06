Pedro Sola habla de El Escorpión Dorado tras polémica en Ventaneando: "Lo odio, lo detesto"

MÉXICO.- La semana pasada, El Escorpión Dorado estuvo como invitado especial en el programa Ventaneando y protagonizó un tenso momento con Pedro Sola, quien se negó a dirigirle la palabra durante toda la entrevista. El conductor fue duramente criticado por su actitud que el público juzgó como “poco profesional” e “inmadura”.

El propio Alex Montiel, quien está detrás del personaje enmascarado, contó en un video que lo desconcertó el comportamiento de Sola y reveló que tuvo esta actitud incluso detrás de cámaras, cuando él ya no estaba en personaje.

Luego de las declaraciones de Montiel, el también economista había permanecido en silencio, hasta la transmisión de Ventaneando del pasado 6 de junio en la que mencionaron su nombre y Sola no dudó en hacer comentarios negativos sobre él.

“Yo no quiero estar cuando cuentes de ese individuo (Montiel) que detesto… Lo odio”, comentó Sola.

Los conductores le pidieron que se tranquilizara y que perdonara al comediante, quien asegura que no tiene ningún problema con Pedro y que nunca lo ha ofendido. Sin embargo el periodista dejó claro que no piensa poner fin a la enemistad entre ellos.

Alex Montiel cuenta cómo fue la entrevista

El youtuber contó en un video para su canal que fue todo un reto hacer la entrevista con la mala actitud de Sola, quien estuvo a su lado en todo momento. La tensión que se generó era notable para todos los miembros del foro y Montiel contó que fue una situación sumamente incómoda.

"Era incómodo, para todos fue incómodo, no nada más para mí, para sus compañeros de trabajo, para el piso, para la cabina. Es una cuestión de segundos, en lo que a mí me consta nunca dijo ‘a mí ni me pregunten, yo no voy a preguntar nada o no me tomen en cuenta’”, señaló el comediante.