Alex Montiel, El Escorpión Dorado, cuenta cómo fue el incómodo momento con Pedro Sola

MÉXICO.- El pasado 2 de junio El Escorpión Dorado estuvo en Ventaneando charlando con los conductores; sin embargo, su presencia no fue bien recibida por todos, pues Pedro Sola dejó claro que no le cae bien el comediante. El conductor no le dirigió la palabra al youtuber y estuvo callado en todo momento, actitud que molestó a muchos de los espectadores.

Al siguiente día, Alex Montiel, quien está detrás del personaje, contó en un video de YouTube cómo fue el incómodo momento en el programa detrás de cámaras. Principalmente, dijo que antes de iniciar con la entrevista saludó a los conductores y Sola le aclaró que no estaba contento de recibirlo porque su personaje no le cae bien, aunque aclaró que no tiene ningún problema con Montiel.

Sin embargo, al iniciar la entrevista Pedrito se puso tenso y durante los quince minutos que duró el show solo le hizo un comentario. “Este cree que es gracioso”. “Pues todos en el foro estaban muy risueños”, contestó Montiel en su video.

“Era incómodo, para todos fue incómodo, no nada más para mí, para sus compañeros de trabajo, para el piso, para la cabina. Es una cuestión de segundos, en lo que a mí me consta nunca dijo ‘a mí ni me pregunten, yo no voy a preguntar nada o no me tomen en cuenta’”, señaló el comediante.

Después opinó que la actitud del conductor fue falta de profesionalismo y elogió a las personas que tienen la madurez emocional para reírse de sí mismos, como han hecho Pati Chapoy y Daniel Bisogno, según dijo.

“Fue padre, fue un reto chido. Poder hablar desde el personaje en televisión nacional, en vivo con las restricciones que te puede poner el horario […] y fue un reto tener a una persona que no te está deseando cosas chidas”, afirmó.

Pedro Sola le pidió que no lo saludara

Finalmente, el youtuber narró que al concluir el programa se tomó fotografías con todos los conductores, excepto con Pedro, quien solo apareció en la foto grupal, pero no quiso estar al lado del comediante.

Cuando El Escorpión se quitó la máscara para salir de su personaje y despedirse de Sola, el conductor no lo dejó hablar y le pidió que no lo saludara si lo veía en la calle. “Un par de personas me preguntaron qué onda con Pedro, como queriendo disculparse” dijo finalmente, el youtuber.