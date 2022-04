Salinas Pliego llama ‘pobre’ a David Faitelson tras interesarse por su yate.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el intercambio de ‘advertencias’ legales entre Ricardo Salinas Pliego y el periodista deportivo David Faitelson, este último optó por darle un giro a la situación, preguntándole al empresario si su yate se encuentra en venta.

A través de su cuenta de Twitter, Faitelson publicó una foto del lujoso yate de Salinas Pliego, asegurando que estaba interesado en comprarlo o incluirlo dentro de la demanda de la que hablaron con anterioridad.

¿David, para qué me pregunta? �� los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar. �������� https://t.co/2rNbv4Mlii — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 20, 2022

Ante las palabras de Faitelson, el empresario contestó de manera irónica, argumentando que “no le alcanza ni para el diésel necesario para sacarlo a darle la vuelta al arco”, haciendo referencia al elevado precio que tiene la nave.

¿David, para qué me pregunta? los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diésel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar”, publicó en sus redes.

¿Por qué discuten Faitelson y Salinas Pliego?

Durante una entrevista con el Escorpión Dorado, Faitelson hizo algunas declaraciones de su pasado, y en una de ellas mencionó una ocasión en la que Ricardo Salinas Pliego "lo despidió" de TV Azteca, pero el propietario de la televisión de inmediato lo desmintió, en su cuenta de Twitter.

Estoy seguro que David Faitelson estaba bromeando con el Escorpión Dorado. Voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo, decir que yo PERSONALMENTE le dije todo eso, me parece una pendejada. David renunció VOLUNTARIAMENTE cuando salió José Ramón".

"¿Cómo ve David, se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo, o solo fue una broma entre el Escorpión Dorado y usted, o quizá andaba tomado… o qué pasó? ¿Cómo le caería una demanda por difamación?", twitteó Ricardo Salinas Pliego.

"Casi estoy seguro que yo SÍ me sé las razones por las cuales usted renunció, pero por agradecimiento personal… me las voy a guardar (y porque dicen que incluyen a su señora esposa). Un abrazote y aquí lo espero, me dice cómo le quiere hacer", finalizó Salinas.

Te puede interesar: David Faitelson relata que Ricardo Salinas lo corrió de TV Azteca y le dijo "eres un pendejo".