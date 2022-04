"No pegaba tan fuerte": Confiesa David Faitelson la verdad sobre el golpe de Cuauhtémoc Blanco

MÉXICO-. Algo que ha perseguido de por vida a David Faitelson es ese golpe que le dio Cuauhtémoc Blanco, pues aunque ya casi se cumplen 20 años de ese suceso, las personas no dejan de recordárselo al periodista de ESPN.

En una entrevista que tuvo David Faitelson con Escorpión Dorado, el periodista deportivo dejó en claro que el exfutbolista y ahora gobernador de Morelos "no pegaba tan fuerte" y que no le hizo ningún daño.

"Yo no sé que hacia esa noche en el Luis de la Fuente. Realmente ese golpe traumó más a mis seguidores que a mí mismo. A mí no me hizo ningún daño. Con todo respeto al gobernador, al exjugador del América, no pegaba tan fuerte"

"El problema es que ese golpe me lo dio en México; me lo llega a dar en Estados Unidos y hubiera hecho una demanda y ahorita andaría como Palazuelos. Con la mano cerrada me da un golpe aquí (entre nariz y boca)", relató David Faitelson, mientras Escorpión Dorado bromeaba sobre el tema.

¿Por qué Cuauhtémoc Blanco golpeó a David Faitelson? Esto respondió el periodista

David Faitelson, quien en ese entonces trabajaba en TV Azteca, considera que todo se trató de una confusión, pues en el famoso programa Ventaneando se hablaba de cosas personales de él y terminaba molestándose con los periodistas deportivos de esa televisora.

"Se enojó por cosas que se decían en programas de espectáculos. Además de ser futbolista, se metía en el espectáculo, se metía con ya sabes tú quien. Estaba yo en CU, en un Pumas-América haciendo un color, y me colocaba atrás de la valla de los fotógrafos, en el tiro de esquina…"

"Vino a cobrar, era increible porque era un tipo increible para eso. Puso el balón, voltea a verme y me dice "hijo de tu put… son una bola de mierd… allá. Tú y el enano (José Ramón Fernández), los dos valen madres", platicó Faitelson.