Faitelson felicita a Donovan Carrillo por "superar la homofobia", pero el patinador no es gay

BEIJING, China.- David Faitelson intentó ser incluyente pero todo le salió mal pues las redes señalan que asumió la orientación sexual de Donovan Carrillo por el simple hecho de dedicarse al patinaje artísitico.

Faitelson se convirtió en tendencia y una vez más los usuarios de redes sociales lo tundieron por un tuit en el que no solo felicitó al atleta mexicano Donovan Carrillo por la hazaña de convertirse en finalista y acceder a la lucha de medallas en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 siendo el único representante de latinoamericano entre 30 y el primer exponente azteca en la justa tras 30 años.

David Faitelson también escribió que Donovan Carrillo tuvo que superar muchos obstáculos, y quizás el más grande era la homofobia, por lo que su "su triunfo de hoy es también un triunfo a los tiempos de tolerancia y respeto que exige nuestra sociedad".

El tuit fue considerado como "homofóbico" y que promovía estereotipos en contra de la comunidad LGBT, por lo que tuvo muchas respuestas que le recriminaban su érronea deducción y le pedía ser más cuidadoso con ello, pues Donovan Carrillo no es gay, como probablemente Faitelson pensó.

Cabe destacar que el propio Donovan Carrillo contó que se interesó en el patinaje artístico a partir de que le atrajera una joven que practicaba el deporte, pero más tarde, entre más se enroló en la disciplina le tomó el gusto y se dedicó de lleno a ello, dejando atrás a los clavados, karate, ballet y futbol, actividades que también probó.

Mi hermana Dafne comenzó a tomar clases de patinaje artístico sobre hielo y de vez en cuando me tocaba dejar a mi hermana o recogerla en la pista de hielo, comencé a platicar con una niña que me gustaba hasta que finalmente me acerqué con mis papás y les dije que yo también quería iniciar en el patinaje”, recordó.