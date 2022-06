TV Azteca podría sentenciar a Pedro Sola por su comportamiento con la llegada de Escorpión Dorado a su programa

Tijuana, Baja California.- El presentador de Ventaneando podría ser sentenciado por la televisora tras ser descortés con uno de sus invitados.

Pedro Sola se mantuvo serio y evitó mirar a su entrevistado luego que el Escorpión Dorado le hiciera bromas pesadas sobre la mayonesa y su parecido con Geppetto.“¿por qué? ¿hablaremos de mayonesas o qué?", dijo.

Los usuarios en redes dividieron su opinión si estuvo bien o mal la actitud que tomó el conductor de Tv Notas por no soportar los comentarios.

"No les gustó que estuviera serio y con caras, le decían por el chícharo que mejorará su actitud y no hizo caso, y ahora quieren castigarlo por mala conducta. Se está haciendo muy grande este problema porque trataron de hablar con él y no quiso, y se fue" , reveló una fuente de TV Notas.