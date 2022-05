Paulina Rubio denuncia que guardia de seguridad la tocó en pleno concierto

MÉXICO.- Paulina Rubio vivió un incómodo momento durante un concierto de su gira Perrísimas Tour con Alejandra Guzmán en Phoenix, Arizona. La cantante reveló haber sido víctima de acoso, pues fue tocada indebidamente en medio de la presentación.

Según informaron en el programa Sale el sol, la intérprete de “Ni una sola palabra” bajó a cantar con el público y en medio del caos que se provocó entre los asistentes, un guardia de seguridad la tocó de forma inapropiada. La cantante interrumpió el concierto para señalar al guardia y le recriminó haberla agredido en lugar de protegerla, como es su trabajo.

"Paren la música, paren la música... señor, usted me tocó, usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted... Él me tocó y es guardia de seguridad", dijo Rubio en plena presentación.