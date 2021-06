Paul Stanley recuerda momentos al lado de su padre, Paco Stanley

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista exclusiva con “Las Estrellas”, el actor y conductor mexicano, Paul Stanley, habló sobre su padre y recordó el último viaje realizó con él, pocos meses antes de su fallecimiento.



“Tuve la oportunidad de hacer un viaje con él meses antes de que falleciera, fuimos a Oaxaca, fue en una gira de “El Tenorio Cómico” y la pasé super bien”, aseguró Stanley.



El actor mexicano también recordó cómo su padre siempre estaba al pendiente de él y asegura que pasó momentos muy divertidos a su lado, agregó.



En la misma entrevista, Paul recordó uno de los momentos que “marcaron” su relación con su papá, pues habló de una enseñanza que lo dejó marcado y que ha aplicado en cada momento de su vida, aseguró el actor.



Una vez me regaló una maquinita de Las Vegas, estaba enojado porque no podía ponerle la tapa de las pilas y él sólo me observaba. Me quitó la máquina y me dijo: ´Hijito, en la vida hay algo muy fácil y claro, cuando las cosas no se pueden de un lado, hazlas del otro, siempre hay una salida”, recordó el actor con cariño.