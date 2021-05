Lola Cortés le pide a Paul Stanley y Tania Rincón abandonar "Las Estrellas Bailan en Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de la participación de Paul Stanley y Tania Rincón en la competencia “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Lolita Cortés “explotó” contra la pareja (otra vez), pues les pidió que dejaran la competencia, ya que aseguró que no miraba sus ganas de seguir participando en el show.



Paul y Tania fueron los encargados de presentar el primer baile, para ello, la pareja bailó al ritmo de “Waka Waka” de Shakira, para la que lucieron trajes en blanco y dorado, además de utilizar balones de futbol como parte de su coreografía.

Luego de su presentación, la pareja recibió críticas en su mayoría negativas, pues Andrea Legarreta opinó que, a pesar de “amarlos”, les faltó bailar más. Por su parte, Latin Lover opinó que ellos eran la pareja con más carisma y gracia, y que, sin importar los errores, el seguía disfrutando de su presentación.



La crítica de Lolita Cortés.



“La Jueza de Hierro”, por otro lado, no dudó en dejar en claro que la pareja no estaba realizando un buen trabajo, pues seguían cometiendo errores en la pista, por ello, la cantante sugirió que salieran de la competencia.



Yo no disfruto sus errores, con toda esa gracia que tienen que me queda claro, creo que es hora de dejar el baile, creo que es el momento de que dejen la competencia. Ya no se ven con ganas, ya no se ven con energía, se ve que ya no quieren estar aquí y hay que tener valor de decir ´es momento de retirarnos´”, expresó Lolita Cortés.

Paul y Tania dicen que se van a quedar a vivir en el foro aunque Lolita les diga que ya se vayan ���� #HoySalvoA #LosTanLey pic.twitter.com/s9DwejRtAs — Programa Hoy (@programa_hoy) May 21, 2021

Ante esto, la pareja no dudó en responder que no querían salir de la competencia e incluso compartieron fotos en el Instagram personal del programa, donde posaron con carteles donde se podía leer: “No nos vamos” y “Si bailamos, nos quedamos”.



Aun con las negativas de las críticas, el público salvó a la pareja, por lo que Stanley y Rincón podrán participar una semana más en la competencia.