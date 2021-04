Lolita Cortés explota contra Tania Rincón y Paul Stanley en “Las estrellas bailan en Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO. – Fue durante plena transmisión en vivo del programa “Hoy”, en donde la actriz, Lolita Cortés, explotó contra el coreógrafo y contra la pareja de baile confirmada para la nueva sección “Las estrellas bailan en Hoy”, formada por Paul Stanley y Tania Rincón, pues el baile que demostraron pareció “tabla rítmica”, expresó Cortés.



El primer equipo en participar fue el conformado por Marisol González en compañía del exfutbolista Moi Muñóz, con quien bailó al ritmo de la música pop. En los ensayos vistos en pantalla, la conductora se mostró frustrada porque sentía que no lo estaba haciendo bien, sobre todo porque su compañero mostró gran talento.

Otra de las parejas de la noche, fueron la conformada por Stanley y Rincón, aunque la coreografía que mostraron no fue del agrado de los jueces Andrea Legarreta y Latin Lover, la que más los criticó fue sin duda Lolita Cortés, quien expresó su disgusto por los pasos llevados a cabo, terminando en una “acalorada” discusión con el coreógrafo.



Al inicio de la conversación, Cortés cuestionó al maestro sobre la razón del baile y por qué exactamente había elegido esos pasos, Luis Roberto, coreógrafo del programa, respondió que enseñó los pasos básicos de reguetón en base a las habilidades de los famosos.

Para mí sí es una tabla rítmica, sabes por qué, yo he visto a este hombre bailar, yo he visto lo que Paul sabe hacer, si no tienen tiempo, practiquen en su casa, no necesitan un salón, porque no todo debe recaer en el coreógrafo, el dice: es esto. Yo lo firmo, me lo llevo a la casa y lo ensayo”, expresó la jueza.



Cortés agregó que era una falta de respeto llegar al día siguiente sin “saber como hacer los pasos porque se les había olvidado”, “yo ahorita me estoy yendo en contra de él porque no vi más allá de una tabla rítmica. Esto lo hacen los niños de 15 años, no, no, perdón, de 8, es más, de 6… Creo que sí, y sé que pueden hacer más”, aclaró la actriz.



Además de esto, la exjueza de La Academia pidió al conductor, Paul Stanley, que bajara de peso para que “pudiera bailar mejor”.



Por su parte, Tania Rincón respondió a las duras críticas y comentó que puede ir trabajando para mejorar la flexibilidad, pero que el “el peso” de Stanley no tenía nada que ver con el esfuerzo que ellos le pusieran y que estaban muy agradecidos por la oportunidad.



“Él tiene que volver a bajar de peso, él tiene que ponerse en condición o ponerse las pilas”, respondió la “jueza de hierro”, ante la actuación de Stanley en el escenario.



Cortés finalizó expresando que ellos podrían hacerlo mejor, y que como equipo, debían dar la cara por su coreógrafo.