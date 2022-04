Paul Stanley explica por qué fue hospitalizado de emergencia

MÉXICO.- El pasado 20 de abril, Paul Stanley alarmó a sus seguidores con una fotografía desde el hospital. El conductor del programa Hoy aparece postrado en la cama de un hospital saludando a la cámara mientras luce un semblante desmejorado. Como descripción a su fotografía escribió solamente “Saludos banda, coman frutas y verduras”.

Su ausencia en el matutino de televisa donde es uno de los conductores, causó dudas entre el público y fue hasta este jueves 21 de abril que la producción se comunicó con Stanley vía telefónica para que hablara a detalle de su estado de salud. Luego de algunas bromas y buenos deseos por parte de sus compañeros de trabajo, el también actor reveló que sufrió una infección de salmonela.

Al presentar síntomas de esta enfermedad acudió al hospital donde los resultados arrojaron que su caso era más grave de lo usual, pues se trata de una variante del virus que hasta ahora lo tiene bajo tratamiento.

“Aquí sigo en el hospital. Me detectaron una variante de salmonelosis, entré por eso y cuando me hicieron estudios de todo [...] me detectaron que tengo las plaquetas bajas, tengo 95 mil y luego salí con 85 mil, entonces se preocuparon los doctores [...] no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy”, declaró.