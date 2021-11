Paul Rudd es “el hombre vivo más sexy” por la revista People

LOS ÁNGELES, California.- Paul Rudd fue nombrado como el “hombre vivo más sexy del 2021” por la revista People y protagonizará su portada en la edición de noviembre.

Gran sorpresa se llevaron los fanáticos de la estrella de “Ant-Man” al revelarse que a sus 52 años de edad, Rudd no ha envejecido casi nada y es considera el hombre más sexy del planeta.

La noticia se dio a conocer en el programa “The Late Show with Stephen Colbert”, el pasado martes por la noche, donde el actor fue sometido a una serie de pruebas de “sensualidad” antes de ser nombrado “el hombre más sexy”.

Paul Rudd en “The Late Show with Stephen Colbert”.

Captura de pantalla/Instagram

En un sketch de comedia, Colbert le hizo al actor un examen físico para ver qué tan sexy y saludable podría llegar a estar, además de una ronda de evaluación al estilo de “Westminster Dog Show”, donde se presentan los canes más finos y espectaculares del mundo y se les realizan pruebas para valorar su raza.

Paul Rudd en “The Late Show with Stephen Colbert”.

Captura de pantalla/Instagram

La prueba que más llamó la atención fue la sesión de fotos que el presentador de televisión le realizó a Rudd, quien demostró lo sensual que podría ser al interpretar a un trabajador de la construcción y un monje.

Paul Rudd en “The Late Show with Stephen Colbert”.

Captura de pantalla/Instagram

La sesión culminó con Paul derramando un galón de agua sobre su cuerpo, al mismo tiempo que tenía que decir de manera sensual: “Ayúdame, me estoy ahogando”.

Paul Rudd en “The Late Show with Stephen Colbert”.

Captura de pantalla/Instagram



La reacción de Paul Rudd al enterarse que es el hombre vivo más sexy del mundo

Luego de pasar las pruebas impuestas por Stephen Colbert, finalmente Paul Rudd fue reconocido como “el hombre vivo más sexy”, galardón entregado por la revista People, mientras la estrella de Hollywood hacía una parodia sobre las reinas de belleza.

No hay nada más sexy que la humildad... ¡y pasaste! Paul, eres el hombre más sexy del mundo. El hombre vivo más sexy”, anunció Colbert.

Rudd “lloró y se emocionó bastante” cuando Colbert le entregó un ramo de flores, le puso la banda como “el hombre vivo más sexy” y le entregó su corona mientras los presentes aplaudían con fuerza.

En una entrevista que le realizó la revista a Paul Rudd, este habría dicho que sólo esperaba que lo invitaran a “las grandiosas cenas sexys” que el medio organiza con George Clooney, Brad Pitt y Michael B. Jordan, quienes también fueron considerados como los hombres más sexys del mundo por la revista.

“Quiero decir que me voy a apoyar mucho. Voy a ser dueño de esto. No voy a tratar de ser como 'Oh, soy tan modesto'. Estoy haciendo tarjetas de presentación”, expresó el actor.

Paul Rudd protagoniza la nueva película de “Ghostbusters: Afterlife”, de Sony, que está programado para llegar a los cines a finales de este mes.

Es conocido por sus actuaciones en “Clueless”, “Ant-Man”, además de protagonizar “Role Models”, misma que ayudó a escribir, y tuvo un papel principal como “Mike Hannigan”, en la exitosa comedia “Friends”.