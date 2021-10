Matthew Perry planea escribir autobiografía sobre "Friends"

ESTADOS UNIDOS.- "Friends" es una serie de televisión estadounidense crada y producida por Marta Kauffman y David Crane, la cual comenzó en 1994 y finalizó en 2004. Y aunque haya terminado hace más de una década, el programa sigue siendo un éxito y ganó gran popularidad entre las viejas y nuevas generaciones que se encariñaron de cada uno de los personajes y sus divertidos sucesos en Nueva York.

Tras la reunión del elenco donde los actores pudieron regresar al set de grabación y contar algunas anécdotas que compartieron durante varios años, muchos fans se preocuparon por la salud mental de Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing, el compañero de cuarto de Joey, y eventualmente la pareja de Monica, su vecina de enfrente.

Y es que el actor confesó que mientras filmaban "Friends" desarrolló una terrible ansiedad cuando contaba un chiste y nadie se reía, pues hay que recordar que su personaje era considerado el gracioso del grupo, por lo que las bromas eran algo fundamental en su papel. A partir de ello, Perry decidió escribir su autobiografía y sincerarse sobre cómo fue realmente su etapa rodando la serie con la que logró la fama.

Según Deadline, las memorias del famosos se publicarán a mediados de 2022 y darán a conocer a los lectores lo que sucedía tras las escenas de "Friends" mientras el intérprete de Chandler se encontraba en una lucha continua contra sus adicciones y su salud mental. Además, se reveló que el actor firmó un contrato de siete cifras por la creación de su autobiografía.

La editora responsable de Flatiron Books, detalló que el libro se centraría desde el punto de vista de Perry, quien necesitaba del humor para completarse. Sobre esto, añadió que las memorias tienen un gran potencial para unir a las personas, "Algo que es realmente estimulante ahora mismo porque estamos en una época en la que vivimos aislados y divididos constantemente".

Sobre esta gran decisión, el actor de 52 años decidió escribir sus memorias tan solo meses después de haber roto su compromiso con Molly Hurwitz, con quien llevaba poco más de tres años de relación.

Incluso, durante el reencuentro del elenco de "Friends", Matthew confesó que sufrió varios episodios de ansiedad durante los primeros años de la serie, lo que sorprendió a los fans y al resto de sus compañeros, quienes le comentaron que nunca dijo al respecto; el famoso admitió que sufría bastante cuando no recibía la respuesta del público que él esperaba.

Todas las noches sentía que iba a morir si las personas no se reían. A veces decía una frase y no reaccionaban y yo sudaba y me empezaban a dar convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debía tener, me asustaba", confesó Matthew Perry.