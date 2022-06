Paul McCartney celebra 80 años de vida llena de éxitos

CIUDAD DE MÉXICO.- Paul McCartney celebra este sábado 80 años de vida, y representa una de las leyendas musicales más importantes en el mundo.

Tanto con los Beatles como en solitario o en colaboración con otros artistas, sus canciones han marcado a varias generaciones.

Te puede interesar: Paul McCartney estará en California

Hizo dupla compositora con John Lennon y sus canciones son consideradas las mejores de la historia; pero sus ideas en diseño, moda y arte son igual de influyentes a través de la historia.

La trayectoria de Paul McCartney

Fue quien concibió el concepto del Sgt. Pepper, el collage característico de la portada del disco que en los 60 cambió la música.

Te puede interesar: Se estrena la primera parte del documental más "honesto" sobre The Beatles

También fue idea suya caminar sobre el paso peatonal de Abbey Road para se portada de otro disco influyente del grupo.

¿Quién es Paul McCartney?

Nació en el Hospital de Walton el 18 de junio de 1942; su madre, Mary Patricia, era enfermera y procedía de Fazakerley, Liverpool; su padre, James McCartney, nació en Everton y era trompetista y pianista fue su primera gran influencia musical. Tiene un hermano menor, Michael.

Te puede interesar: The Beatles: Get back, 8 curiosidades sobre la nueva docuserie de Disney+

Se casó en 1969 con Linda Eastman; adoptó a la primera hija de Linda, Heather, y procrearon tres hijos: Stella, James y Mary.

En 1998 enviudó y cuatro años después se casó con Heather Mills, con tuvo su quinta hija: Beatrice.; la relación con la modelo no funcionó y se divorció en 2008.

Te puede interesar: John Lennon instigó la ruptura de los Beatles, según Paul McCartney

En 2020 aprovecha la pandemia del Covid-19 para escribir su libro The lyrics, con 154 canciones de su autoría y graba "McCartney III" donde, al igual que en sus dos discos antecesores, él toca todos los instrumentos. Su gira de este 2022 lo traerá a México el próximo 28 de octubre al Estadio Azteca.

Las canciones de Paul McCartney

Paul McCartney ha logrado colocar nueve canciones en el número 1 del Hot 100 de Billboard, como solista, con su banda Wings, o haciendo dupla con otro artista.

Fotos: Cortesía Instagram

Te puede interesar: "¡´Los Simpsons´ lo predijeron!", Paul McCartney comparte en redes que ya se vacunó contra la Covid-19 y Twitter se llena de memes

"Uncle Albert/Admiral Halsey", en 1971, fue su primer número 1; siguió "My Love" en 1973; "Band on the Run" en 1974; "Listen to What the Man Said" en 1975; "Silly Love Songs" en 1976; "With a Little Luck" en 1978; "Coming Up" en 1980; "Ebony and Ivory" (con Stevie Wonder) en 1982, y "Say Say Say" (con Michael Jackson) en 1983.