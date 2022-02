Paul McCartney estará en California

San Diego, California.- El ex beatle Paul McCartney incluyó a California en su serie de conciertos de la gira Got Back y los boletos están por salir a la venta.

Y aunque no estará en San Diego ni en alguna otra ciudad muy cercana, si tendrá presentaciones en el área de Los Ángeles.

El 13 de mayo se presentará en el estadio Sofi, de Inglewwod, California, justo donde hace unos días fue el Super Bowl.

Preventa en Ticketmaster

La preventa será el martes 22 de febrero a partir de las 10:00 horas en la página de ticketmaster.

El cantante y compositor recién anunció una serie de 14 conciertos en Estados Unidos, entre los que incluyó el estadio Sofi.

La aparición más reciente de él por la zona fue en 2019 en el estadio de los Dodgers.

La venta de los boletos para público en general es a partir del viernes 25 de febrero a las 10:00 horas.

El ex integrante de The Beatles, Paul McCartney es el compositor de grandes éxitos como “Take it Away”, "Heaven on a Sunday" y "Say Say Say", entre otras.