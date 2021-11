The Beatles: Get back, 8 curiosidades sobre la nueva docuserie de Disney+

Tijuana BC.- “The Beatles: Get Back” el documental del grupo británico llega este 25, 26 y 27 de noviembre a través de Disney+.

En esta entrega del grupo que lideró John Lennon, la audiencia está invitada a entrar en el universo creativo de John, Paul, George y Ringo como nunca antes.

Dirigida por Peter Jackson, la nueva docuserie se hizo a partir de filmaciones inéditas de las sesiones de grabación de la banda en 1969.

Proceso creativo

En ella se muestra el proceso creativo del quitnteto de Liverpol, mientras intentan escribir 14 canciones nuevas y se preparan para su primer concierto en vivo después de más de dos años sin presentaciones en público.

La nueva serie documental no sólo es un documento histórico que permite comprender la dinámica de la banda más influyente de todos los tiempos, sino que además es una muestra del poder de la innovación tecnológica.

Dividido en tres partes, el proyecto incluye material restaurado nunca antes visto que a veces sobresaldrá lenguaje explícito, temas maduros y el consumo de tabaco.

Curiosidades

Aquí, ocho curiosidades sobre “The Beatles : Get Back” para entrar en el universo de los “Fab four” y absorber al máximo todo lo que brinda el documental

1.- Peter Jackson fue el único en 50 años en acceder al material de archivo

2.- El proyecto, sin embargo, le presentó un dilema personal

3.- El proceso de selección y restauración del material llevó 4 años

4.- Los Beatles no se habían presentado en vivo desde hacía casi 3 años

5.- La docuserie incluye “el concierto de la azotea” en versión completa

6.- Se ven momentos íntimos con familiares, colaboradores y amigos

7.- Se revela el proceso de composición de canciones icónicas de los Beatles