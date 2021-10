Pati Chapoy: "¡Se le ofrecerá!" dice sobre Maite Perroni tras desairar a reportero

CIUDAD DE MÉXICO.- Ventaneando se ha consolidado como uno de los programas de la televisión mexicana con mayor reconocimiento a nivel nacional, motivo por el que se toma como un desaire negar una entrevista, al menos así lo debe haber sentido su titular, Pati Chapoy.

Durante la última transmisión del programa de TV Azteca, Linet Puente comentó que en la cobertura de los Premios Platino pudo conversar con varias celebridades como Sebastián Zurita, Diego Luna y Diego Boneta, entre otros, pero hubo quien se negó a hacerlo.

Durante la realización de las entrevistas tuvo un desencuentro con la protagonista de "Oscuro deseo", pues al pedirle algunas palabras la actriz y cantante la desairó.

Sin entrevistas para Azteca

La presentadora de televisión Linet Puente recordó que durante la realización del evento le preguntaron si quería entrevista con Maite Perroni, pero ella se negó a atenderla.

"En la alfombra roja te decían a quién querías para la entrevista, de repente me dicen: ‘aquí viene Maite Perroni’… pasa y veo perfecto como dice (con la mano) como de que no y me dicen: ‘no, que no quiere dar entrevista para TV Azteca", recordó la conductora.

Este comentario no pasó desapercibido para la titular de Ventaneando, reaccionando Pati Chapoy de inmediato al desaire de la exRBD, soltando una palabra altisonante al aire: "Ay que mam...na", exrpesó.

Un mensaje claro y fuerte

Por supuesto no fue la única integrante del elenco en mostrar su desencanto por la exRBD, pues hasta Pedro Sola señaló que no lo creía pues ahí siempre la defendían de los chismes.



Pati Chapoy agregó un contundente mensaje para Maite Perroni: 'Se le ofrecerá, se le ofrecerá', haciendo referencia a que podría buscarlos para cuando quiera realizar alguna promoción de sus proyectos.

Linet Puente añadió que no fue a la única periodista que le hizo el desaire, pues muchos se quejaron de la actitud pesada de Maite Perroni.