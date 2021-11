Paola Suárez de "Las Perdidas" estrenará marca de zapatos para pies grandes

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias a las redes sociales, varias personas se han dado a conocer y dieron paso a su éxito como figuras públicas que ganan dinero a través de distintas plataformas digitales luego de publicar algún video humorístico, hacer un comentario controversial o por su gran talento que parecía estar escondido.

Ahora fue el turno de Paola Suárez, una de las integrantes del famoso grupo de amistades que se hicieron virales en Internet al publicar un gracioso video en el 2017, con el cual nació la frase "Estamos perdidas, perdidas", un suceso inolvidable para varios usuarios que llamaron a las chicas "Las Perdidas".

Se trata de Wendy Guevara y Paolita, dos mujeres trans que comenzaron a grabar desesperadas cuando se dieron cuenta que estaban extraviadas en medio de un cerro, ambas protagonizaron uno de los sucesos inolvidables que más ha causado revuelo en ese entonces y en la actualidad.

Hola, nos venimos a cotorrear con unos viejos y nos dejaron aquí, se fueron en el coche y nos abandonaron. Estamos perdidas. Si alguien ve este video, por favor búsquenos. En serio estamos perdidas, pero como es video tenemos que estar sonrientes”, expresaron en el clip que se volvió un meme.

Actualmente, las chicas se convirtieron en influencers en sus cuentas personales, incluso han sido invitadas a programas conocidos para hablar de cómo este simple video les hizo ganar gran fama y popularidad entre las nuevas generaciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la reciente noticia que compartió Paola Suárez desde su canal de Youtube, en el que informó que está a punto de convertirse en emprendedora con su nueva marca de zapatos "Patitas del 3 1/2".

Voy a sacar zapatillas para mujer, chicas trans o mujeres biológicas que calzan grande. La numeración, del 26 al 30 mexicano”, comunicó para sus suscriptores.

Ante esto, informó que de momento ha recibido muy buenas opiniones sobre su proyecto emprendedor, aunque también admitió que no faltaron aquellos usuarios que lanzaron comentarios negativos.

“Una muchacha me dijo: ‘ay, que padres modelos, como si nunca las hubiéramos visto’ y me puse a pensar que yo nunca he dicho que voy a sacar modelos que ustedes en la vida han visto o una zapatilla exuberante”, añadió.

Pese a los haters, Paolita comentó que está muy emocionada por su nuevo negocio, el cual tendrá, de momento, diseños de botines por la temporada otoño-invierno, entre el 26 y 30 mexicano. Además, informó que el primer lanzamiento contaría únicamente con 150 pares disponibles, por lo que sus fans deberán conseguirlos rápidamente antes que se agoten.

Para ella, el propósito de este calzado es brindar una opción para aquellas mujeres que no logran encontrar zapatillas de su talla, sobre todo para las mujeres trans cuyas tallas suelen sobrepasar los modelos que se venden en la moda tradicional.

La influencer comentó que para conocer los modelos disponibles pueden visitar su cuenta de Instagram, donde subió algunas fotografías de todo el calzado que estará disponible próximamente.