La triste historia de Wendy Guevara, de Las Perdidas, quien narra la violación sufrida a los 6 años

CIUDAD DE MÉXICO.-Wendy Guevara, quien se volvió famosa por el video conocido en redes sociales como Las Perdidas, narró de su propia voz un hecho muy triste que marcó su vida siendo tan solo un niño de 6 años.

"Yo tenía como 6 años, y había un chavo que se llamaba Moy, ese chavo iba con mi hermana en la escuela", narra la popular influencer de TikTok.

Agrega que un día una tía se lo llevó, lo baño y lo cambió, le puso unos pantalones tipo pechera y se fue con Moy y otras personas.

"Luego llegó el muchacho ese, Moy, y me dijo: "Hey, tú eres joto, verdad, y me agarró, me quitó la ropa y me quiso penetrar, y yo gritaba del dolor"", dice Wendy.

Ante eso su hermano vio lo que pasaba y gritó: "Amá se co$%& a Carmelo".

Wendy Guevara reveló que tenía mucho miedo, y que fue algo que la marcó de por vida, pero que ya lo ha superado, aunque eventualmente tiene malos recuerdos.

La tía al enterarse tomó un cuchillo y se fue a pelear con la mamá del joven, y se harmó un escándalo.

"Yo lo que tenía era miedo, no quería que mis padres supueran, a esa edad lo que te da es miedo. Luego llega una patrulla y me llevan con un doctor, quien me realizó los análisis y determinó que había sido abusado", narró.

Por último, dijo que al muchacho lo metieron a la cárcel y estuvo varios años preso, pero luego salió.

Tiempo desúés supo que estaba muy metido en el mundo de las drogas, y no estaba bien de la mente.

"Ya lo he visto, como unas 6, 7, 8 veces, pero el chavo está muy mal, él le pone a la mona (una droga), mojan un papel con un líquido y lo inhala, él le pone a eso y está como muy mal de su cabeza, está muy flaquito", finalizo.