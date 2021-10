"Las Perdidas": Revelan estado de salud de Karina Irene tras cirugía estética

MÉXICO.- Hace unos días que Kimberly Irene de "Las Perdidas", informó que se sometería a una cirugía plástica de senos, lipotransferencia y lipomarcaje, lo que emocionó a todos su seguidores, pues es algo que la celebridad de Internet quería hacer desde hace mucho tiempo, sin embargo fue reportada como grave tras presentar algunos dolores en partes del cuerpo.

Según la influencer, estaba bastante nerviosa por ser la única del grupo que no se había realizado un procedimiento estético, y aunque al principio todo estaba bien, poco después comenzó a sentir molestías en la parte trasera de la pierna que recorría hasta la cabeza, por lo que temió que se trata de un derrame cerebral o una trombosis y optó por ir nuevamente al hospital.

Por su parte, Paola, otra de las integrantes de "Las Perdidas", contó que Wendy le explicó que Irene se puso las 'bubis' muy grandes, de 800 gramos y no podía respirar muy bien, pues los implantes habrían sido demasiado grandes para su tórax y por ello presentó dificultades para respirar. Ante esto, el cirujano plástico que realizó el procedimiento, el doctor Ángel Franco, se pronunció ante la salud de la influencer y comentó que tiene problemas con las adicciones.

Aunque no detalló a qué sustancias era acita, el cirujano explicó que Kimberly ocultó que había consumido sustancias noscivas antes de la cirugía, por lo que en su recuperación presentó un síndorme de abstinencia, lo que descartó la versión de Wendy sobre el tamaño de los implantes y su dificultar para respirar.

Soy el Dr. Ángel Franco, este es un video informativo acerca del actual estado de salud de Kimberly, ya que por ahí he recibido algunos comentarios o videos en donde dicen que si le pusimos los implantes bastante grandes, que no podía respirar o que si tenía una complicación por la lipo y la verdad es que no, quiero que sepan que ya se encuentra muy bien de su cirugía del busto y de su cirugía de liposucción”, explicó el cirujano.

Además, el especialista indicó que la evolución postoperatoria no fue satisfactoria porque la integrante de "Las Perdida" consumió por última vez el domingo, justo antes de acudir a su procedimiento y omitió qué tipo de sustancia había consumido. "Los efectos o los síntomas que puede causar un síndrome de abstinencia a esta sustancia que ella consumió son contracciones musculares muy severas, pueden incluso tener convulsiones, tienen sudoraciones excesivas, tienen cuadros de ansiedad y de angustia graves".

Mientra que Wendy Guevara también se pronunció al respecto por la respuesta que dió el doctor Ángel Franco, y comentó que no quería opinar sobre el caso por no querer angustiar a su amiga, pues cree que está bastante cansada por su cirugía estética como para preocuparla por estos asuntos. "o no he hablado con ella ¿saben por qué? Porque yo no voy a inquietarla, ella ahorita pues ya está mejor, yo estoy en contacto con Marcela y con su primo Toño, Kimberly ahorita no ha agarrado los celulares por lo mismo", contó la influencer.