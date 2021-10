Paola Rojas rompe en llanto en 'Netas Divinas'

CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Rojas es una de las mujeres más independientes, seguras y guapas del medio del espectáculo, ha logrado tener una larga trayectoria en la conducción y se ha convertido en una de las favoritas por parte del público.

Hace unos días durante el programa de ‘Netas Divinas', Paola se sinceró con sus compañeras e invitados y reveló, que durante todos estos años ha dado una imagen de que es un mujer fuerte, porque ha intentado hacerle ver a las mujeres sean poderosas, fuertes y autónomas.

Pero la conductora admitió que dentro de todo esto que ha proyectado ha formado parte de una protección, ante muchas cosas que ella tiene emocionalmente, pero ha sido este tipo de situación que le impide poderse mostrar vulnerable.

La coach Karla Lara le recomendó que quizá ese tipo de actitud la desarrolló en algún momento importante de su vida y como la llego a proteger, es por eso que lo repite, pero necesariamente implica que se deba quedar en esa posición.

Yo no quiero ser esclava, Paola la mujer que sufre y llora le cuesta hablar, no quiero ser esclava de Paola el personaje fuerte, no quiere” comentó la conductora.