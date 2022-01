Paola Rojas revela cómo y cuándo le gustaría morir

MÉXICO.- Paola Rojas se ha ganado el cariño del público y de sus colegas gracias a sus años de trayectoria en los que se ha desempeñado de forma profesional como periodista y conductora. La comunicadora llamó la atención de su público luego de revelar detalladamente cómo y cuándo le gustaría morir, algo que para muchos fue un asunto demasiado fuerte, considerando que Rojas no suele hablar de estos temas.

Fue durante la última emisión de Netas Divinas, donde sostiene charlas muy honestas con las conductoras con las que comparte pantalla, que las presentadoras se pusieron sumamente reflexivas y a cada una le tocó responder una pregunta diferente sobre temas personales. En el caso de Rojas fue “Si pudieras pedir la forma y edad en la que pasarías al otro plano, ¿cómo y cuándo sería?"

Luego de algunos segundos de silencio, la conductora contestó que le gustaría disfrutar al máximo de la tercera edad pues es cuando podrá sentarse a reflexionar sobre todo lo que ha experimentado. También comentó que disfruta mucho de vivir por lo que quiere morir a una edad muy avanzada sintiéndose plena por todo lo vivido.

“Me gustaría pasar tranquila, satisfecha y feliz dentro de muchos, muchos, muchísimos años, quiero ser anciana, me gusta mucho la vida, me encanta, entonces la Paola que conozco en este plano me gusta mucho y ojalá que me dure mucho”, señaló.

Aceptaría la muerte si llega antes

Más adelante, la periodista explicó que en caso de que no se cumpla su deseo de vivir muchos años, aceptaría la muerte de buena manera, pues considera que ha tenido una vida que la satisface, aunque no deja de buscar mejores experiencias.

“Te voy a decir otra cosa, si por algo no llego, lo que he vivido, reído, aprendido, trabajado y amado hasta el día de hoy, creo que ya sería suficiente, pero quiero más porque soy una atascada oficialmente, pero creo que la vida ha sido tan abundante conmigo en experiencias y en amor que si no se me concedieran esas muchas décadas que quiero ya como sea estaría agradecida”, finalizó.