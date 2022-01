Consuelo Duval rompe en llanto al aconsejar a Natalia Téllez sobre la maternidad

MÉXICO.- Natalia Téllez recibirá pronto a su primer bebé, pues se espera que nazca en tan sólo unas semanas. Como se sabe, la conductora es muy cercana a sus compañeras de Netas Divinas, por lo que juntas le organizaron un baby shower donde cada una le dedicó consejos y sus mejores deseos; sin embargo fue Consuelo Duval quien conmovió a todos al compartir un emotivo mensaje con su amiga.

Téllez compartió en septiembre pasado la noticia de su embarazo al lado de su pareja, Antonio Zabala, y desde entonces ha recibido incontables felicitaciones y buenos deseos en sus redes sociales. De igual forma, quienes no han dudado en celebrar la noticia fueron sus compañeras Paola Rojas, Daniela Magun y Consuelo Duval, quien no pudo evitar romper en llanto al hablar de la maternidad.

"No dejes que Emilia sienta miedo porque no tiene nada que temer. Dios es perfecto en su tiempo y su espacio, esa niña no es tuya es del mundo y el mundo también la va a recibir porque ella lo va a cambiar", dijo conmovida Consuelo Duval.