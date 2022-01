Consuelo Duval quiere cuidarse físicamente este 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval es una de las figuras artísticas que se ha ganado el cariño del público gracias a su larga trayectoria en la televisión, en la que se ha destacado como actriz, y conductora.

Actualmente forma parte del equipo de conductoras del reconocido programa “Netas Divinas”, donde comparte crédito a lado de Natalia Téllez, Daniela Magun y Paola Rojas, que generalmente hablan de temas personales y vida en general.

Durante su primer programa del año, cada una habló sobre sus propósitos de año nuevo y lo que buscan cumplir a corto plazo, sin embargo Consuelo sorprendió con su afirmación debido a que sus compañera revelaron que lo necesitaba.

Frente a la cámara la conductora confesó que durante el 2021, sintió que había descuidado mucho su aspecto físico y emocional, por lo que quiere brindar más atención en ese sentido.

Siento que el año que pasó me descuidé, me dejé en todo, estaba en zona de confort, no comiendo sano, no haciendo ejercicio” reveló la conductora.