Pagó por sus errores: Pedro Sola revela cuánto le costó su confusión con la marca de mayonesa

MÉXICO.- Posiblemente el error que cometió Pedrito Sola será uno de los inolvidables momentos televisivos para el público, pues el famoso conductor quiso mencionar una marca de mayonesa, pero la confundió con otra enfrente de todos.

A pesar de ser un momento cómico para varias personas, Sola no solo regaló un clip divertido, sino que tuvo que pagar una multa bastante grande por lo que pareció ser una inocente confusión.

Durante una entrevista con Aurora Valle para el programa de Televisa “Confesiones”, Pedro revivió ese vergonzoso momento donde confundió las marcas en plena transmisión en vivo de “Ventaneando”, y dijo que esta equivocación se convirtió en una lección para él.

Primero, Pedrito confesó que el error con la marca de mayonesa fue muy penoso para él, pues se trataba de un patrocinador oficial para el programa y al cometer tal error vendrían grandes consecuencias con ellos.

"Para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa en donde la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante es, bueno, la tele y los anuncios en la tele, entonces las menciones comerciales que nosotros hacemos todos los días y las cuales nos pagan, de repente pues en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado”, dice el famoso.

Incluso el conductor reveló que en el momento no supo qué hacer, “de repente me equivoco en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver porque me desmayo”.

Cada vez que Pedro Sola dice “McCormick” en vez de “Hellmans”. pic.twitter.com/tRwpoQR9tC — Guillermo Saviñon (@GuillermoESM) December 11, 2020

¿Cuánto le costó su error?

Pedro Sola reveló la cantidad que tuvo que pagar TV Azteca, dinero del cual se le fue descontando de su salario de manera quincenal, tal fue el susto para él que por un momento consideró que sería su última participación en el programa.

(Tuve que pagar) 75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿cómo ves? Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro”, expresa Sola.

El error tuvo también sus buenas acciones, ya que el conductor conquistó a las redes sociales y se ganó el cariño del público más joven al punto de considerar a Pedrito Sola como un icono de la televisión mexicana. A partir de esto se crearon divertidos memes, camisetas, frases y referencias de sus momentos más graciosos.

Daniel Bisogno ayudando a Pedrito Sola, desmayado después de decir McCormick en vez de Hellmann's. pic.twitter.com/EEIcRJ2hkU — Comandante Supremo (@jabonisimo) July 27, 2021

yo: ��

pedrito sola: ayyy, hay una mosca en mi café, ayyy la mastiqué

yo: �� — cou cou (@anexindrx_) July 21, 2021

Finalmente, en el programa de “Confesiones”, el integrante de Ventaneando reveló el secreto que tienen en el show para evitar este tipo de equivocaciones en vivo, y es que ahora todas las menciones son grabadas y solo simulan que salen de cuadro para luego regresar, “la gente ni cuenta se da, porque estoy vestido idéntico y todo está igual, pero así si te equivocas, se repite y se acabó”, declara Pedro Sola.