Así es la nueva colección de ropa de ¡Pedro Sola!, incluye su rostro en cada prenda

CIUDAD DE MÉXICO.- Siguiendo los pasos de la periodista Lolita Ayala, quien sacó lo mejor de una mala experiencia al aire, ahora toca hacer lo mismo a el conductor de espectáculos Pedro Sola, quien lanza su colección de ropa con su rostro al frente.

Pedro Sola ha asimilado que su fama es inevitable en redes sociales y entre los jóvenes, quienes han hecho de sus errores en transmisiones en vivo el tema principal de diversos memes, que se han hecho viral en pocos minutos.

De esta situación, el conductor ha decidido obtener provecho y generar ganancias con la venta de playeras con su rostro.

Uno de los peores momentos en la carrera de Pedro Sola, como él mismo ha confesado, es su equivocación en un anuncio de mayonesa, pero eso lo convirtió en un influencer y protagonista de memes.

ESTA ES LA NUEVA COLECCIÓN... LA QUIEREN. MSNDEN UN WHATSSAPP AL 5536662794 pic.twitter.com/CdjS7d0fDk — TIO PEDRITO SHOP (@TIOPEDRITOSHOP) April 14, 2021

Un caso de éxito sobre este tema ha sido Lolita Ayala, quien aprovechó su fama para hacer negocio, siguiendo sus pasos "El Tío Pedrito" ha decidido presentar algunos modelos al aire de playeras que tiene a la venta, a través de whatsapp.

Sus principales promotores comerciales han sido sus compañeros del programa "Ventaneando", quienes han mostrado los primeros modelos, que incluyen la foto de Sola con su ya conocido frasco de mayonesa.

Los jóvenes han sido el principal impulso para Pedro Sola, que al igual que su canal de YouTube, ahora lo alentaron a emprender con este nuevo negocio.

Así le ocurrió a Lolita Ayala con la venta de sus playeras, pues aunque la periodista se resistía, finalmente confió en la idea de su hija y lograron un gran éxito entre el público.

Para Lolita Ayala, se trata de un halago: “Estoy muy emocionada por el trabajo que hizo mi hija. Me siento orgullosa de ella y halagada de que compren las playeras, porque quiere decir que todavía me aceptan en sus casas, en sus familias, y eso para mí es maravilloso, ya que el público siempre fue lo más importante. Si no fuera por él, no existiríamos”, ah expresado la periodista.