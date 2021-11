Padre de Octavio Ocaña: torturaron a los acompañantes del actor para firmar la declaración de la FGR

MÉXICO.- A pocos días de la tragedia en la que Octavio Ocaña falleció, siguen las especulaciones sobre cómo fueron sus últimos momentos de vida y sobre la responsabilidad de la policía en la muerte del joven actor.

Octavio Pérez, padre del actor, dijo que las personas que acompañaban a su hijo al momento de la persecución que causó su deceso, permanecieron detenidos por varios días, fueron torturados y obligados a firmar la declaración oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En entrevista para el noticiero con Ciro Gómez Leyva, el padre del actor del programa televisivo Vecinos mencionó lo siguiente: "

La gente que estaba con mi hijo eran amigos míos y amigos de él, que quede claro, y los torturaron hasta que se cansaron. Uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo 'perdóname amigo, pero me hicieron firmar esto, esto y esto, me madrearon tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron y me hicieron firmar esto", dijo el empresario y papá del actor.