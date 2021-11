“La muerte de Octavio Ocaña fue planeada”, aseguró una medium

CIUDAD DE MÉXICO.- La medium Zulema, reveló en el matutino “Sale el Sol” que la muerte de Octavio Ocaña fue planeada, a pesar de que no puede obtener más información sobre ella, ya que es necesario que un familiar esté presente.

Fe durante la emisión del pasado 1 de noviembre donde la medium Zulema se presentó para explicar qué es lo que pasa cuando las personas mueren y hacia dónde van; además, de cómo es que llega a contactarlas.

En su explicación sobre cómo es que llega a ver, sentir y escuchar a los muertos, la medium dijo que puede ingresar al mundo espiritual por medio de un tercer ojo que tiene y se identifica como clariaudiente.

Comentó que cuando las personas fallecen, tardan en trascender “al otro lado”, fuera de este mundo, en especial los que mueren de manera trágica, como en el caso de Octavio Ocaña, de quien dijo, no sabía quién era y se iba enterando por los mismos conductores del programa.

Si el espíritu ha fallecido por un homicidio o una muerte muy trágica, como le acaba de pasar a este chico, Octavio, que acabo de verlo aquí porque no sé quién es, peor ya sé, simplemente con estar aquí conectada, que esta muerte fue muy trágica, muy fea… no puedo conectar con él aquí en vivo, necesitaría a alguien, algún familiar o alguien de él que estuviera presente para poder hacer una lectura”, dijo.



La medium asegura que no hay tiempo para trascender “al otro lado”

Indicó que no hay un número específico de horas, días o meses en que la persona tarde a trascender, y por lo que es recomendable que los familiares que quisieran contactar a su familiar espere seis meses para poder realizar la sesión espiritual.

“Específicamente si ha sido una muerte rápida o sorprendente, al nivel que le ha pasado a este chico, porque esa alma se va a tardar en cruzar al otro lado, en realizar que he fallecido y en aceptar que está en el otro lado y ver cómo me comunico”, externó.

La experta en espíritus aseguró que cuando las personas fallecen, un familiar que ya murió desciende para ayudarlo a cruzar el camino y salir de este mundo, como le habría pasado también al actor de “Vecinos”.

“Lo que sí te puedo decir, y no me gusta tomar casos sensacionalistas, tampoco, no soy amarillista y la muerte es reciente, pero lo único que puedo decir es que, basado en lo poco que he estado aquí en que me mencionaban y que no permití que me dijeran nada, es que esta muerte fue planificada”, apuntó.

Comentario a partir del minuto 05:20