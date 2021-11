Octavio Ocaña: Rendirán homenaje y develarán las huellas del actor en la Plaza de las Estrellas

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos semanas de su muerte, la memoria de Octavio Ocaña será conmemorada el próximo viernes, por “Galerías Plaza de las Estrellas”, de la Ciudad de México.

En la cuenta de Instagram de “Chisme NoLike” se publicó la noticia de que el actor, quien murió trágicamente a los 22 años de edad, será homenajeado por la reconocida plaza comercial que cuenta con las huellas de varios famosos que ya fallecieron, como Pedro Infante y María Félix.

El homenaje al intérprete de “Benito Rivers”, de la serie “Vecinos”, se llevará a cabo el próximo viernes, con la revelación de sus huellas que permanecerán expuestas en el corredor, al interior del centro comercial junto a las grandes celebridades.

Se esperqa que al evento asistan sus familiares y amigos más cercanos del actor, así como sus cientos de fans que desean recordarlo y honrar su memoria, y reconocer su trayectoria actoral.

“Galerías Plaza de las Estrellas” cuenta con más de mil huellas plasmadas de los personajes más famosos del mundo del espectáculo como Raúl Velasco, María Elena Velasco “La India María”, María Félix, Jorge Negrete, Pedro Infante, Dolores del Río, Celia Cruz, Cantinflas, Chabelo, Ernesto Alonso, Mario Almada, Angélica María, Angélica Vale, Rocío Dúrcal, Salma Hayek, entre otros.



Internautas no están de acuerdo con homenaje a Octavio Ocaña

La muerte de Octavio Ocaña ha dado mucho de qué hablar por las irregularidades que se han presentado en redes sociales en cuanto a la manera en que falleció, ya que hay muchas versiones sobre lo ocurrido y se presume que el actor fue asesinado por las autoridades, a pesar de que ya se emitió un dictamen pericial.

La fama del actor se ha incrementado bastante después de lo ocurrido, pero a pesar de ello, hay personas que no están de acuerdo con que Octavio sea homenajeado por su trayectoria artística, ya que según dicen, hay personas que se merecen más el reconocimiento que él.

“De verdad que se pasan hay actores que merecen más homenaje y solo porque está envuelto la policía hacen escándalo”; “Hay por favor, de verdad me parece una exageración yo solo recuerdo unos cuantos capítulos y no creo es para tanto ya paréele. En USA una sargento fue asesinada el año pasado y usted no dijera tanto argüende y muere un chico que está en tela de juicio su comportamiento y lo quiere hacer un santo”, fueron algunos de los comentarios.