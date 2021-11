Novia de Octavio Ocaña responde a las acusaciones de vidente que la culpó de la muerte del actor

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos días han circulado algunas imágenes en redes sociales del usuario @elgatovidente, quien aseguró que Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, fue la responsable de que el actor hubiera fallecido en 'extrañas circunstancias', pues asegura que la joven se rodea de malas amistades que malinfluenciaron al famoso y provocaron la persecución policíaca.

A través de diversas historias en Instagram, la cuenta decidió decir 'su verdad' sobre el caso y explicó que, a través de las cartas y de una larga investigación, descubrió que Godínez es una persona inestable, insensible, egoísta y material, ya que comenta que ha estado en diferentes relaciones amorosas que no salen bien, siendo la última con el actor.

Incluso, el usuario la acusó de tener amistades peligrosas relacionadas a la mafia, las cuales pudieron provocar la muerte de Ocaña.

Tras estas fuertes acusaciones, Nerea Godínez decidió pronunciarse al respecto y admitió que está cansada de las críticas en su contra y aclaró que ella no tuvo nada que ver con el fallecimiento de quien era su prometido.

Fue a través de un video que la joven publicó para pedir a sus seguidores que dejen de atacarla por las mentiras y señalamientos sin fundamentos que la acusan de la terrible tragedia en donde el actor perdió la vida.

Este tema con quien sea esta persona del gato vidente' ya llegó a mi límite. Quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré por mi familia y amigos que lo vieron. Si tuviera algo de cierto, pues para qué bloquearme. Yo nada más les pido que dejen de creer toda esa porquería que sacan, que inventan. Yo no tuve la culpa de nada, yo no tengo malas amistades (...) Sí me molesta, ya llegó a un punto donde sí me molesta porque yo no pedí esto (...). Así que, dejen de atacarma porque yo no he hecho absolutamente nada", declaró Nerea.