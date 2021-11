Así fue la marcha "Justicia para Octavio Ocaña" en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- En la mañana del domingo, cientos de personas se reunieron en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México donde inició la marcha "Justicia para Octavio Ocaña", en la que familiares y fans del actor se unieron para pedir a las autoridades que esclarezcan el caso y encuentren al culpable de su muerte que sucedió el pasado 29 de octubre.

La emotiva manifestación se realizó entre globos, flores, carteles y con la entonación de "Las Mañanitas" frente al Palacio de Bellas Artes, para recordar el día en que el joven estaría cumpliendo 23 años, por lo que los manifestantes exclamaron continuamente el grito de "¡Justicia!".

Tanto el padre, Octavio Pérez, como su madre y sus hermanas, Ana Leticia y Bertha Ocaña, así como su prometida Nerea Godínez se encontraron entre los asistentes de la marcha que fue organizada a través de un grupo de Facebook "Justicia para Octavio Ocaña", en la que convocaron a todos los seguidores del actor, e incluso sugirieron que utilizaran algunos de los disfraces que usó su personaje de Benito Rivers en la serie de "Vecinos".

De acuerdo a la invitación, la marcha es completamente pacífica, por lo que se pidió a los presentes que respetaran este hecho y no causaran algún tipo de revuelo para no manchar el nombre de Octavio y también para evitar cualquier tipo de accidente que podría ocurrir. “Por favor no olviden que será una marcha pacífica llena de mucha paz y ganas de que nos escuchen”, escribió Nerea en sus redes sociales.

El recorrido que tuvo lugar en la Ciudad de México abarcó desde el pasea de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución, y durante todo el trayecto los manifestantes exclamaron consignias para exigir justicia por la muerte del intérprete mexicano, además de resaltar las pancartas que tenían imágenes del actor, sus frases más conocidas o simplemente la palabra "justicia".

Al llegar a la plancha de la Plaza de la República, la familia de Octavio se detuvo para hacer declaraciones a los medios de comunicación, y fueron sus padres quienes hablaron y se mostraron molestos con las autoridades por creer que estaban mintiendo sobre el dictamen de la trágica muerte del joven de 22 años. Por su parte, Octavio Pérez comentó que lo dicho por la Fiscalía mexiquense era una mentira y que estaban tomando cartas en el asunto.

Mientras que su madre le dedicó unas palabras al presidente Andres Manuel López Obrador para pedirle que su hijo solo era una víctima más de la inseguridad de México, por lo que le imploraba que escuchara sus gritos de justicia y esclareciera el caso que involucraba la muerte del su único varón.

Cabe mencionar que la marcha "Justicia para Octavio Ocaña" también se realizó de manera simultánea en Tabasco, donde los más fieles seguidores del histrión gritaron en nombre de Octavio y entonaron "Las Mañanitas" para conmemorar su día que debería estar celebrando.