“Nos peleamos horrible”: El “deschongue” entre Itatí Cantoral y Angélica Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios años de haber ocurrido, Itatí Cantoral recordó el día en que se peló con Angélica Rivera mientras la ex primera dama ya era famosa e Itatí sólo era una estudiante del CEA.

En una entrevista que la actriz otorgó a Yordi Rosado, en junio pasado, platicó que la primera novela en la que actuó fue en “La Pícara Soñadora”, protagonizada por Mariana Levy y Eduardo Palomo, y participaba Alexis Ayala y Angélica Rivera.

La estrella de “La Mexicana y El Güero” comentó que en aquel entonces, ella estaba estudiando en el Centro de Educación Artística de Televisa, pero necesitaban personajes extras en el melodrama y les pidieron a los alumnos que participaran.

Tras su pequeña actuación en la telenovela, Valentín Pimnstein, el productor del proyecto, le ofreció un papel más sustancioso en la trama y le dijo que se presentara en el set de grabación, ya que saldría a cuadro con Angélica Rivera.

Itatí platicó que en esa ocasión, “La Gaviota” se portó muy bien con ella, pero al pasar los años hicieron una telenovela, juntas y es cuando empezaron los problemas.

Itatí confesó que en una ocasión tuvo un enfrentamiento con la exesposa de Enrique Peña Nieto porque la mujer la bajó del “camper” que se utilizaba como camerino para maquillar a las actrices.

Y la maquillista me dijo: ‘Yo, nada más la maquillo a ella’. ¡Hija de tu Pink Floyd!, le dije: ‘Vas a conocer a la Cantoral’. De todo le dije, nos pelemos horrible. ‘Y a mí no me digas… y no te van a maquillar, y no me estés diciendo’. –‘Pues tú estás aquí porque eres la esposa del productor, no te hagas’”, le dijo Itatí a Rivera, quien en ese entonces, era esposa del productor, José Alberto “El Güero” Castro.