Noelia recuerda cuando fue violentada por Ninel Conde

MÉXICO.- Noelia fue una de las invitadas especiales al canal de Youtube del periodista Michelle Ruvalcaba, “El Mich TV”, en la pasada emisión del 17 de septiembre, donde contó de la vez que coincidió con Ninel Conde en un show de México.

Aunque parecía que iba a ser una graciosa historia, la periodista y el público se sorprendieron al conocer que “El Bombón Asesino” violentó a la modelo de diferentes maneras, una de ellas fue cuando quiso lanzarla desde un escenario a base de golpes “accidentales”, según cuenta.

Ambas celebridades coincidieron en el rodaje de “El Show de los Sueños” durante el 2008, este era un reality show de las Estrellas dominical, varios de sus televidentes ahora confirman que es una fusión entre “Cantando por un sueño” y “Bailando por un sueño”.

De acuerdo a la confesión de Noelia, Ninel Conde la trató bastante mal e incluso la criticó por grabar éxitos musicales que ella no compone, a lo que la calificó como ‘aprovechada’, pero lo que más intrigó es cuando comenzó a narrar sobre la vez que la cantante la violentó físicamente durante un show de Televisa.

Yo estaba como invitada y me hicieron un homenaje con ‘Candela’ precisamente. Ella no quiso ir al ensayo ni a nada, hacía berrinches y berrinches, hacía todo difícil, pataleó, entonces la obligan y quiso tumbarme, en vivo, nacional”, confesó durante la entrevista.

Según la modelo, ella reaccionó antes por sus reflejos, pues notó que Ninel estaba intentando darle algunos codazos para que se cayera del escenario. “En el momento que sabía que yo iba a pasar, ella me metió un codazo y yo di una pirueta para evadir el golpe que me quería meter (…) Ella no es buena persona y todos lo sabemos”, expresó Noelia.