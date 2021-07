Noelia destroza a Karol G tras Premios Juventud

Ciudad de México.- Noelia se mostró sumamente molesta por la presentación que ofreció Karol G durante su participación en los Premios Juventud celebrados este jueves en Miami.

Después de que la colombiana interpretara el tema ‘200 Copas’ acompañada de mariachi, la puertorriqueña no dudó en arremeter contra su colega durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando.

No tiene una carrera en México, ni se ha consagrado en México para hacer una cosa como esa, desde que yo comencé mi carrera, yo tuve una formación en la que a mí se me enseñó que la cultura mexicana se respeta, y que la música mexicana hay que respetarla y más si estamos hablando de mariachi, ya para cuando yo vine a cantar mariachi yo llevaba como 15 años de carrera consagrada en México, aceptado por los mexicanos y casada con un mexicano, era parte ya de mi vida la cultura mexicana, los amaba, me amaban y en ese momento honorando y honrando a los mexicanos, agradecida con todo el apoyo que me habían dado me atreví a tomarme el atrevimiento, valga la redundancia, de cantar mi primera canción mariachi romántica y me vestí de lo que es el atuendo que usan las mexicanas al cantar mariachi, Rocío Dúrcal lo hizo con mucho respeto con una carrera larguísima como cantante, entonces esa es la primera falta de respeto

Expresó.

Pero la cosa no paró ahí, y la intérprete de “Candela” agregó: “Lo otro que digo, es, teniendo una noche tan importante ella, en su género, donde estaba ganando tantos premios, donde recibió tantos premios, cuál es la necesidad de manchar la música mexicana, ensuciándola de esa manera haciendo un ademán con la mano, haciendo con los labios una frase soez, que representa, vamos, llamar lo que es la agresión verbal entre pareja, porque si lo ven bien eso es lo que está mandando a las mujeres que hagan para que supuestamente los hombres ya no se porten mal con ellas, y me parece, o sea un insulto de esa manera, llama a los golpes, eso es hacer apología a la agresión verbal, a la violencia entre parejas, ¿cuándo has visto que en una canción de mariachi alguna mujer mexicana, algún exponente de mariachi haya dicho una palabra soez? o una frase soez, hablando de esa manera, me parece una atrocidad”.

No están tocando mariachi de verdad

De la misma manera, Noelia señaló que la reguetonera no se apoyara con música en vivo para realizar su presentación. “La tercera, tiene una muchacha atrás vestida de mariachi, que ni siquiera, son músicos de verdad, que no están tocando mariachi de verdad, lo hizo con una pista, ustedes saben bien, ustedes son mexicanos, que la música en mariachi, el mariachi se canta en vivo, con la música en vivo y punto”.

Finalmente, la también empresaria dejó en claro que a pesar de no ser mexicana de nacimiento, sabe del respeto que debe tenerle a la música vernácula en el mundo entero. “Esas son mis opiniones como extranjera que soy y una persona que los respeto, que los honro en cada parte del mundo donde voy y que he respetado lo que es el mariachi con todo el amor del mundo”.