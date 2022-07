Noah Schnapp filtra conversación de Doja Cat y ella se enfurece

ESTADOS UNIDOS.-Tras el estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie Stranger Things, cada vez son más los fanáticos que se muestran atentos a sus protagonistas. Incluso algunos famosos se han declarado admiradores de este épico fenómeno de la televisión, tal es el caso de Ryan Gosling, Crissy Teigen, John Legend, entre otros.

Recientemente, la intérprete Doja Cat también ha manifestado su admiración de manera muy particular hacia uno de los protagonistas de la cuarta entrega de la serie: Joseph Quinn, quien interpreta a Eddie Munson en la serie.

La rapera contactó a Noah Schnapp (Will Byers en la serie) vía Instagram, pidiéndole que la pusiera en contacto con su compañero de producción, Joseph Quinn, pero rápidamente le preguntó si tenía novia para cerciorarse primero, a lo cual Noah respondió entre risas sugiriéndole que le enviara mensaje directo a él.

Al parecer, Doja ya había intentado buscarlo, a lo cual respondió: “No sé cuál es su cuenta de Instagram o Twitter, no hay algún medio por el cual contactarlo”

Inmediatamente, Schnapp le envió el perfil de Instagram de Quinn, seguido de las palabras: “Aquí tiene, señora”

La conversación pudo haber quedado en el anonimato, pero Noah Schnapp subió un video en TikTok de la conversación privada entre él y la intérprete de Kiss me more.

¿Cómo reaccionó Doja ante dicha filtración?

Dicho video se volvió viral y, esto fue considerado traición para la célebre artista, quien reacciónó indignada ante la filtración y los cuestionamientos de sus seguidores.

Doja decidió hacer un live en Instagram, haciendo frente a dicha polémica:

El hecho de que Noah hiciera eso, que compartiera una conversación privada entre los dos, es increíblemente inconsciente socialmente y pésimo. Es casi como ser una serpiente, como mierd* de rata"

Decidió que, a pesar de su decepción y molestia, Noah no contaba con la suficiente madurez dado a su edad y por eso actuó de esa manera: “No voy a decir nada más sobre todo el maldito asunto de Noah Schnapp. Pienso que, para ser justos, tenemos que tratar de no enfadarnos demasiado. Noah es un niño, ni siquiera sé cuántos años tiene, pero seguramente no llega a los 21″ terminó.

Posteriormente, Noah procedió a eliminar el video que dio inicio a toda la polémica, sin emitir comentario alguno.