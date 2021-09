Chrissy Teigen dedica conmovedor mensaje al bebé que perdió hace un año

Ciudad de México.- La modelo Chrissy Teigen dedicó un mensaje en redes sociales al bebé que perdió en 2020.

La pérdida de su hijo se debió a una endometriosis y un peligroso sangrado producido por la debilidad de su placenta.

Y al hijo que casi tenemos. Hace un año me diste el mayor dolor que jamás haya podido imaginar para demostrarme que podía sobrevivir cualquier cosa, incluso si no quería. No pude cuidar de ti, pero viniste y fuiste para que me amara y me cuidara porque nuestros cuerpos son preciosos y la vida es un milagro. Me dijeron que sería más fácil, pero eso aún no ha comenzado. Mamá y papá te amarán por siempre".