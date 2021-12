Doja Cat cancela sus presentaciones al dar positivo a Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Una de las raperas más exitosas del momento canceló su presentación en el evento iHeartRadio Ingle Ball 2021 debido que Doja Cat y el resto de su staff dieron positivo a la prueba de Covid-19.

Así lo informó la intérprete de "Woman" a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, en donde dio a conocer que, como ya había informado hace un par de días, parte de los miembros de su producción dieron positivo al virus y ahora ella también se había contagiado.

Desafortunadamente, estoy triste de compartirles que yo también resulté positiva por Covid-19 y no me será posible estar en las siguientes presentaciones de iHeartRadio Jingle Bell Tour. Mientras mi espíritu se encuentra decaído por no poder estar con ustedes para celebrar las festividades con los fans en Philly, DC, Atlanta y Miami", escribió en la imagen.