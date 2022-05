Famosos que sufrieron la pérdida de un embarazo

HERMOSILLO, Son.- La perdida de un bebé o de un embarazo es un proceso difícil y que se debe sanar con tiempo. Pero estas perdidas suelen ser espontáneas y comunes en las primeras 20 semanas del embarazo, aunque en algunos casos sucede más desarrollado.

Este tipo de casos han vivido algunos famosos, donde ha sido un momento duro de sanar, pero sin duda sus testimonios han ayudado a visualizar que estos casos pasan, que es real y que muchas mujeres lo han vivido en anónimo cuando puede pasar y no son culpables de nada.

Es una alta cifra de las parejas quienes han perdido sus embarazos o bebés pequeños. Tal fue el caso de Britney Spears quien perdió su embarazo al principio de el; fue por medio de sus redes sociales donde hizo saber que su prometido y ella había perdido su embarazo el cual lo había anunciado en abril.

Georgina Rodríguez perdió a uno de sus mellizos, la novia del futbolista Cristiano Ronaldo, anunciaron juntos que uno de los dos pequeños que esperaban, murió de manera repentina, sin revelar mayor dato de la perdida. Fue a través de instagram donde hicieron el anuncio, pidieron privacidad y respeto a su perdida para poder sobrellevar el triste momento.

Erika Zabala perdió su embarazo de mellizos, la integrante de OV7 revelo por medio de un video las complicaciones que tuvo al poder embarazarse de su primer hijo y como junto con su esposo, sufrieron esta perdida doble.

Chrissy Teigen la esposa del cantante John Legend tuvieron la perdida de su embarazo al enterarse de unas complicaciones de salud que presento la modelos quien había sido hospitalizada por una hemorragia grave la cual produjo desprendimiento parcial de la placenta. Fue a través de su instagram donde compartieron una carta para su bebe y dar anuncio de su perdida.

Sara Maldonado, actriz mexicana tuvo que tomar una decisión difícil y drástica ya que su bebe no se estaba formando bien y no había latido en el bebé y tuvo que proceder con lo indicado por su medico.

Chiquis Rivera confeso en su Podcast “Chiquis and Chill” que fua a sus 19 años donde perdio un embarazo por aborto espontáneo.

“Nunca le conté a nadie, tenía miedo, tampoco fui al doctor. Sabía que estaba embarazada, pero no sabía cómo decírselo a mi madre"

Jessie J la famosa cantante británica dio a conocer por medio de su instagram que había perdido a su embarazo ya que tras su tercer ecografía no se había detectado latido.

Meghan Markle la Duquesa de Sussex confesó por medio de una columna en el periódico “The New York Times” que en el verano de 2020 sufrió un aborto espontáneo. Después de su perdida, en junio 2021 fue cuando tuvieron a su bebe arcoiris a quien llamaron Lilibet Diana.

Zuria Vega, actriz mexicana, confeso que antes de su primer hija, Lúa, había perdido un bebe antes de que llegara a nacer.

Michelle Obama, la exprimera dama de Estado Unidos revelo en su libro “Becomig” haber tenido un aborto espontáneo antes de tener a sus dos hijas Malia y Sasha.

"Me sentí que había fallado porque no sabía lo común que eran los abortos espontáneos, porque no hablábamos sobre eso"