"No sólo no la odio, tampoco la quiero", aseguró Pati Chapoy sobre Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO. – Recordando las declaraciones de Laura Bozzo sobre Pati Chapoy y la salida de la peruana de TV Azteca, la conductora comentó que fue porque los anunciantes no querían hacer promoción en su programa.



Un programa de televisión tiene que ser un negocio y tenemos que estar de acuerdo con el público y los anunciantes. Y si los anunciantes dijeron ´No queremos a esa mujer, porque no está en televisa, no está en Univisión o en la televisora de Perú´, pues es porque no la quieren”, expresó la conductora de Ventaneando.



Ante esto, Mara Patricia cuestionó a Pati sobre si realmente odiaba a Laura, a lo que Chapoy respondió entre risas: “No me interesa, no sólo no la odio, tampoco la quiero. Me es indiferente”.

La amistad entre artistas y periodistas según Pati Chapoy



Castañeda cuestionó a la conductora de Ventaneando sobre si realmente existía la amistad entre los artistas y los periodistas, a lo que Pati opinó que su círculo de amigos era pequeño. Pues los amigos se cuentan con los dedos de las manos, aseguró.



Ante esto, Mara Patricia recordó las declaraciones que han hecho distintas celebridades sobre la conductora de TV Azteca y las opiniones “desagradables” hacia ella.



“Las personas que han trabajado conmigo y específicamente algunos hombres, especialmente un hombre, lo único que pienso es que es uno malagradecido. Y pues, me da pena, no me detengo a investigar que trae en la cabeza, simplemente creo que es un pobre hombre”.



La opinión de Pati Chapoy sobre “los reporteros de ahora”



Castañeda habló con Chapoy sobre cómo su carrera en el periodismo ha ido en ascenso, razón por la que es considerada como una “maestra”, según Mara Patricia, y aprovechó para pedir la opinión de la conductora de TV Azteca sobre los reporteros modernos y las actitudes que “reprobaba”.



Ante esto, Pati Chapoy habló Chucho Cisneros, y lo describió como “el mejor investigador, periodista” e incluso como uno de los pocos con quien el cantante Vicente Fernández tuvo la confianza de acercarse a llorar sobre su hombro.



Sobre eso, Pati opinó que se trataba sobre la calidad de humano del reportero y de la confianza que ganó. Además, lo comparó con otros periodistas, pues asegura que algunos solo se aprovechan de las redes sociales para hacer noticias.



“Cuando eres joven, un adolescente, y siempre estás admirando a alguien y crees que es un muy fácil llegar a ser ese alguien”, expresó Chapoy, recordando una situación con la hija de un conductor, quien no tenía experiencia en televisión, comentó Pati, asegurando que la joven no daba con el “ancho” del puesto y que, al momento de quererla poner a prueba, la joven se fué.



La conductora además aseguró que para llegar a ser un “conductor o periodista” de verdad, no era algo sencillo, pues tomaba años de preparación, estudios e investigación, confesó Pati Chapoy.