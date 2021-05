Conductores de “Ventaneando” llaman “estúpidos” a los tiktokers

CIUDAD DE MÉXICO.- Los conductores de “Ventaneando” no se tocaron el corazón al dar su opinión sobre los tiktokers, llegando incluso a calificarlos de “estúpidos”.

Daniel Bisogno, Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente y Rosario Murrieta se ganaron el odio de la comunidad de Internet luego de insultar a los creadores de contenido que abundan en la famosa red social de videos cortos.

¿Quién les dijo que tenían gracia?…es una aplicación para hacer el ridículo… ¿Qué comunican? aparte de vergüenza”, expresó Daniel Bisogno.

Linet trató de explicar en qué consistía Tik Tok y el fenómeno social en el que se convirtió desde inicios de la pandemia.

Sin embargo, sus colegas no dejaron de despotricar e incluso Daniel Bisogno dijo que “no hay cerebro o inteligencia” en las personas que usan esta aplicación.

“Digan lo que digan, es una desgracia. Hay dos o tres talentos pero, en general es una cuna de estupideces”, expresó Daniel Bisogno.

PEDRO SOLA LLAMA “IMBÉCIL” A CAMILA SODI

Esta no es la primera vez que sus conductores insultan o despotrican contra alguna persona, siendo el caso más reciente el de Pedro Sola que llamó “imbécil” a Camila Sodi.

Todo ocurrió por una entrevista que Linet Puente le hizo a la actriz por su reciente película “El Exorcismo de Carmen Farías”, donde la famosa habría mostrado una actitud pesada con la presentadora.

"A mí me molesta mucho que todavía existen actores o personalidades que no se saben conducir con los periodistas; que si les haces una pregunta que tantito se sale de lo que ellos están esperando, luego luego te atacan de que estás haciendo mal las preguntas, en lugar de darle la vuelta", dijo Linet.

El problema habría ocurrido cuando Linet le preguntó qué se sentía ser una de las actrices mejores pagadas del País, pero ella evadía la pregunta.

Camila Sodi tuvo un encontronazo con @LinetPuente, ¡entérense de todo lo que pasó en #Ventaneando! ���� pic.twitter.com/vGyEOuroc9 — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 5, 2021

"En la parte que me cortaron, le digo: 'Es que no me respondiste la pregunta que te hice: ¿Qué te aterra Camila?'. Y me dice: 'Lo que me aterra son preguntas como las que me acabas de hacer ahorita'", agregó Linet.

Pedro Sola, sin filtro alguno, opinó sobre lo ocurrido, tachando a Camila como “una imbécil”.

"(Me aterra) que no sé contestar porque soy una imbécil. Al final de cuentas, es una actriz que tiene muchos años en el ambiente, ¿por qué no aprende a contestar?".