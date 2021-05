Linet Puente tacha de soberbia Camila Sodi y Pedro Sola la llama "imbécil"

CIUDAD DE MÉXICO.- Linet Puente se llevó una pésima impresión de Camila Sodi, y así lo dejó ver en la más reciente emisión de “Ventaneando” donde la tachó de soberbia y grosera.

La conductora contó que había contactado a Camila para una entrevista promocional de su nueva película “El Exorcismo de Carmen Farías”; sin embargo, la protagonista habría mostrado una pésima actitud desde el principio.

"A mí me molesta mucho que todavía existen actores o personalidades que no se saben conducir con los periodistas; que si les haces una pregunta que tantito se sale de lo que ellos están esperando, luego luego te atacan de que estás haciendo mal las preguntas, en lugar de darle la vuelta", dijo Linet.

"La entrevisté junto al actor Juan Pablo Castañeda, del que no tenía mucha idea. No pude ver la película antes de hacer las entrevistas porque no nos la proporcionaron, pero no fue mí culpa, fue culpa de la distribuidora", continuó.

Linet aseguró que la distribuidora, que grabó la entrevista, le envió el material, cortando la parte en que Camila se había comportado grosera con ella.

"Hago la entrevista, empieza todo muy bien con Camila, pero hay un momento en el que se puso medio ríspida la cosa y me terminaron mandando el material cortando esa parte en que se porta media grosera conmigo", relató.

CAMILA SODI SE PUSO AGRESIVA CON UNA PREGUNTA

El problema habría ocurrido cuando Linet le preguntó qué se sentía ser una de las actrices mejores pagadas del País.

“¿Pero vamos a hablar de la película o de cuánto le pagan a Camila?”, interrumpió Juan Pablo.

"Entre los dos se estaban haciendo como segunda. De por si una y luego el otro... Perdón, pero si nadie te conoce y nadie te está preguntando, ¿para qué opinas? Y generando la tensión en el ambiente donde no había necesidad", comentó Linet en “Ventaneando” sobre ese momento.

La periodista continuó cuestionando a Camila, quien trató de pasar la pregunta, pero ésta insistió en que quería una respuesta de su parte.

En la parte que me cortaron, le digo: 'Es que no me respondiste la pregunta que te hice: ¿Qué te aterra Camila?'. Y me dice: 'Lo que me aterra son preguntas como las que me acabas de hacer ahorita'", agregó Linet.

Pedro Sola, sin filtro alguno, opinó sobre lo ocurrido, tachando a Camila como “una imbécil”.

"(Me aterra) que no sé contestar porque soy una imbécil. Al final de cuentas, es una actriz que tiene muchos años en el ambiente, ¿por qué no aprende a contestar?".