Pati Chapoy se sincera sobre la entrevista con Enrique Guzmán y el “ataque” que recibió la conducta luego de ésta

CIUDAD DE MÉXICO. – Recordado la entrevista de Enrique Guzmán para Ventaneando, Mara Patricia Castañeda cuestionó a Pati Chapoy sobre su experiencia con él y el cómo fue escuchar la versión que dio sobre las acusaciones de su nieta, Frida Sofía.



Luego de la entrevista, Chapoy fue el blanco de críticas y una gran controversia, pues los internautas aseguraban que ella se había puesto de su lado, o, que estaba minimizando las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Ante este cuestionamiento, Pati expresó que “tenía la obligación de darle un lugar a aquella persona que quiere ser entrevistada”, y que, en el caso de Enrique Guzmán, ella se sentía muy “conmovida”, pues no lo miraba bien salud, por lo que les pidió a los servicios de salud del programa estar alertas.



“También estoy consciente de que, como periodista, yo no me debo de involucrar en lo que le está pasando al personaje que entrevisto, pero cuando tienes a tu lado a un hombre devastado, donde está negando las acusaciones que le están haciendo, donde está llorando porque está pidiendo que lo entienda, pues obviamente que me conmoví, soy humana”, expresó la conductora de Ventaneando.



Pati Chapoy aseguró sentirse conmovida por el estado de Enrique Guzmán en su entrevista



Luego de asegurar sentirse “conmovida” por el estado en que se encontraba Enrique Guzmán, Chapoy comentó que el cantante de 78 años comenzó a sangrar por la nariz, por lo que temió por su salud, expresó.



Ni tú, ni yo, ni nadie, sabemos lo que ocurrió entre él y la nieta, lo que sí te puedo decir, es que, al inicio del programa, Enrique me dijo que le había hablado su nieta dos días antes para decirle que, si él no intercedía con su hija para que siguiera dándole dinero a Frida, ella se iba a encargar de acabar con la mamá y toda la familia”, aseguró Pati Chapoy.



Además, expresó que, a partir de que Alejandra Guzmán le quitó la manutención a Frida Sofía, fue cuando comenzaron las acusaciones, aseguró.



La situación de Pati Chapoy luego de la entrevista



Sobre lo que sucedió luego de la entrevista y las críticas que le comenzaron a llegar, Pati Chapoy aseguró que era más sencillo para los medios criticarla a ella, pues asegura que la llamaron “defensora de depredadores”.



“Yo no defiendo a nadie, simplemente expongo lo que sucede, hasta el día de hoy sigue la misma cantaleta. No me molesta, no me asusta, si voy a seguir bloqueando a todas las personas que insultan, porque eso sí no se vale. Yo no salgo en las redes a insultar a nadie”, expresó Pati.



Luego de esto, Mara Patricia Castañeda habló sobre la posición de Pati y el por qué ella entrevistaba a las personas, pues “sólo hacía su trabajo”.



El ataque de Frida Sofía a Pati Chapoy



Castañeda recordó a Pati sobre el “ataque” que sufrió por parte de Frida Sofía luego de la entrevista, a lo que la conductora respondió que ella solo pensaba en el “amor que necesitaban tanto Frida como Alejandra”.



Pati Chapoy comentó que esperaba que madre e hija se reconciliaran pues “no se valía” estar disgustadas por una discusión en redes sociales. Además, expresó que todos necesitan comprensión y entendimiento.